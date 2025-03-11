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        Haberler Magazin Nurdan Torun'un annesi olduğuna inanmadılar - Magazin haberleri

        Annesi olduğuna inanmadılar

        Nurdan Torun'un yeni görünümlü fotoğrafını görenler, Cenk Torun'un annesi olduğuna inanmadı. Yeni görünümü, 'Benjamin Button'a benzetilmesine yol açtı

        Giriş: 11.03.2025 - 11:26 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:35
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        Benjamin Nurdan
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        70 yaşındaki Türk sanat müziği sanatçısı Nurdan Torun, özellikle 1980 ve 1990'lı yıllarda ışıltılı bir kariyere sahipti. Gazinoların vazgeçilmez assolisti olan Torun, yeni neslin müzik anlayışının başka türlere kaymasıyla 2000'li yıllarda meslektaşları gibi fazla göz önünde bulunmamaya başladı.

        Nurdan Torun'un 1990'lı yıllardaki görünümü

        Nurdan Torun'un yeni görünümü; 50 yaşındaki oğlu Cenk Torun'un eşi Nevin Torun'u, Faslı oyuncu Mahassine Merabet ile aldattığı iddiaları üzerine yaptığı açıklama nedeniyle görüldü.

        Nurdan Torun, oğlunun eşini aldattığına inanmadığını belirterek; "Eskiden çok acı çekmiş ruh, bugün güçlü bir umursamamayı seçecektir" ifadeleriyle oğluna moral verdi.

        Bu haberi şöyle bir kapakla okuyucularımıza sunduk.

        Bazı okuyucularımız; "Yanlış kadının fotoğrafını yayımlamışsınız" diyerek uyarıda bulundu.

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        Okuyucularımızın Nurdan Torun'un fotoğrafının Nurdan Torun'a ait olmadığını düşünmeleri, son derece doğal. Zira; Nurdan Torun'un görünümü artık bilinen Nurdan Torun'un görünümü değil.

        Nurdan Torun, 2008 yapımı 'Benjamin Button'da da olduğu gibi yaşı ilerledikçe gençleşiyor.

        Görünün o ki Nurdan Torun'un geçirdiği estetik operasyonlar bir hayli başarılı olmuş. Bilmeseler, dostlarının bile tanıyamayacağı Torun, yeni görünümünden bir hayli mutlu, bir hayli öz güven yüklü. Bize de; "Hayır, biz yanlış fotoğraf yayımlamadık. Kendisi, yeni görünümlü Nurdan Torun" demek düşüyor.

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        #nurdan torun
        #Cenk Torun

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