03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası’nın internet üzerinden hizmet veren UBER’e yönelik olarak açtığı haksız rekabetin tespiti için açtığı davaya ile ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, iş şartlarına uymamak şeklinde haksız rekabet koşullarının oluştuğu belirtildi.
TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ İÇİNDE DE DEĞERLENDİRİLEBİLİR
Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, 5 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda, Uber uygulamasının özellikle UBERXL D2 operatörleri bakımından ve fiili uygulama açısından ele alındığında bunlar için müşteri bulma için olmazsa olmaz nitelik taşıdığı, dolayısıyla uygulamanın salt bilgi teknolojileri hizmeti olarak nitelendirilemeyeceği, taşımacılık ile bilgi teknolojileri hizmeti kombinasyonu bağlamında taşımacılık sektörü içinde de değerlendirilebileceği ifade edildi.
HAKSIZ REKABET OLUŞTURUR
D2 operatörlerinin taksicilik hizmeti gibi kullanıldığı, bunun ise açıkça yetki belgesini, amacı dışında kullanma ve başkasına faaliyetlerinden yararlandırma şeklinde ilgili düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği, bunun Türk Ticaret Kanunu anlamında iş şartlarına uymamak şeklinde haksız rekabet oluşturacağı belirtildi.
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