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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SON DAKİKA: Şubat ayı tüketici güven endeksi verileri açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketici güveni şubatta düştü

        Tüketici güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.3 düşerek 79.3 seviyesine geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 10:11 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:19
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        Tüketici güveni 7 ayın zirvesinden düştü
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        TÜİK şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini yayımladı. Buna göre endeks şubatta bir önceki aya göre yüzde 1.3 oranında düşerek 79.3 seviyesine geriledi. Endeks ocak ayında 80.4 ile 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

        Tüketici güven endeksini oluşturan alt endekslere bakıldığında en büyük düşüşün yüzde 1.3 ile 'gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisinde' yaşandığı görüldü.

        Endeks Bir önceki aya göre

        değişim oranı (%) Ocak Şubat Ocak Şubat Tüketici güven endeksi 80,4 79,3 3,9 -1,3 Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 67,2 67,1 6,0 -0,1 Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 79,5 78,2 4,5 -1,6 Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 77,2 74,6 1,8 -3,4 Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 97,9 97,5 3,6 -0,3

        100'ÜN ALTI KÖTÜMSER DURUMU GÖSTERİYOR

        Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

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