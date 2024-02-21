Tüketici güveni şubatta düştü
Tüketici güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.3 düşerek 79.3 seviyesine geriledi.
TÜİK şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini yayımladı. Buna göre endeks şubatta bir önceki aya göre yüzde 1.3 oranında düşerek 79.3 seviyesine geriledi. Endeks ocak ayında 80.4 ile 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Tüketici güven endeksini oluşturan alt endekslere bakıldığında en büyük düşüşün yüzde 1.3 ile 'gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisinde' yaşandığı görüldü.
|Endeks
|Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
100'ÜN ALTI KÖTÜMSER DURUMU GÖSTERİYOR
Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.