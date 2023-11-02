REKLAM advertisement1

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı. Buna göre BoE politika faizini yüzde 5.25'te sabit bıraktı.

BoE, ülkede faizin yüzde 0.1 olduğu Aralık 2021'de başlayan sıkılaşma döngüsünde politika faizini art arda 14 kez artırarak yüzde 5.25 ile 15 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Banka, 18 ay süren sıkılaşma döngüsünün ardından eylülde politika faizini sabit tutma kararı almıştı. Bugünkü karala beraber BoE son 2 toplantıyı pas geçmiş oldu.

BoE tarafından yayımlanan karar metninde, kararın 3'e karşı 6 oyla alındığı belirtildi. Para Politikası Kurulu'nun 3 üyesi 25 baz puanlık faiz artırımı yönünde oy kullandı.

UZUN SÜRE KISITLAYICI KALABİLİR

Para Politikası Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan BOE, "PPK'nın son tahminleri, para politikasının uzun bir süre daha kısıtlayıcı olması gerekebileceğine işaret ediyor. Enflasyonist baskının daha kalıcı olduğuna dair kanıtlar olması halinde para politikasında daha fazla sıkılaştırma gerekli olacaktır" ifadelerini kullandı.