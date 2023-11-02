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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Para Haberleri

        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentilere paralel bir şekilde politika faizinde değişikliğe gitmedi. Faizi 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5.25'te sabit bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 14:47 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:37
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        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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        İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı. Buna göre BoE politika faizini yüzde 5.25'te sabit bıraktı.

        BoE, ülkede faizin yüzde 0.1 olduğu Aralık 2021'de başlayan sıkılaşma döngüsünde politika faizini art arda 14 kez artırarak yüzde 5.25 ile 15 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

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        Banka, 18 ay süren sıkılaşma döngüsünün ardından eylülde politika faizini sabit tutma kararı almıştı. Bugünkü karala beraber BoE son 2 toplantıyı pas geçmiş oldu.

        BoE tarafından yayımlanan karar metninde, kararın 3'e karşı 6 oyla alındığı belirtildi. Para Politikası Kurulu'nun 3 üyesi 25 baz puanlık faiz artırımı yönünde oy kullandı.

        UZUN SÜRE KISITLAYICI KALABİLİR

        Para Politikası Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan BOE, "PPK'nın son tahminleri, para politikasının uzun bir süre daha kısıtlayıcı olması gerekebileceğine işaret ediyor. Enflasyonist baskının daha kalıcı olduğuna dair kanıtlar olması halinde para politikasında daha fazla sıkılaştırma gerekli olacaktır" ifadelerini kullandı.

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