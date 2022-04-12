TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle ve ihracatçı temsilcileriyle bir araya geldi.
Bloomberg HT'nin ihracatçılara dayandırdığı haberine göre, ihracatçının döviz gelirlerini TCMB'ye satma zorunluluğu yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarılıyor
TİM Başkanı Gülle, "Birlik Başkanlarımızın da katıldığı toplantıda; 2022 ilk çeyrek ihracat verileri, bölgesel sorunların ihracata etkileri olmak üzere birçok konuyu istişare ettik." dedi
Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şenol Babuşcu, dün bir iddiada bulunarak Merkez Bankası'nın rezervlerini artırmak için ihracatçıların yüzde 25 olan gelirlerini TCMB'ye satma zorunluluğunun yüzde 50'ye çıkarılacağını belirtmişti.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç, "Toplantıdaydım. Başkanımızı dikkatle dinledik. Esasen bunu iki şekilde kategorize etmek lazım. Net ihracat yapan ve dövizi bozdurmakta beis görmeyen ve özel gayret sarfeden şirketler. İthalata dayalı ihracat yapanların durumu biraz daha farklı. Biz ihracatçıyız, elbette dövizin yüksek olmasını isteriz ancak yaşadığımız döviz şoklarında durumun ülkeyi tamamen tahrip ettiğini, kredi limitlerini ortadan kaldırdığını, enflasyonu azdırdığını, hammadde temininde problemler olduğunu hep yaşadık. O yüzden TCMB'nin TL'yi değerlendirme ve yeni bir döviz şoku yaşanmaması için tedbir almasını normal görüyorum." dedi.
Sevinç, "İlk toplantıda yüzde 25 ilan edildiğinde bunun çoka z olduğunu, yüzde 50'den az olmaması gerektiğini, sektörel baza farklılaştırmalar yapılarak tamamının dahi bozdurulması gerektiğini savunmuştum" şeklinde konuştu
Haberin ardından dolar kuru 14.60 altına gevşedi.
Taslak metne göre yıl sonuna kadar dövizi TL'ye çeviren şirketlerin mevduatlarının faiz/kâr payına vergi istisnası da sağlanacak.
Ticari mevduatı sigorta kapsamına alınmasını öngören, şirket DTH’larının yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat kapsamına alınmasını öngören toplam 20 maddeden oluşan yeni bir kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.
Yeni taslağa göre şirketlerin DTH'larının KKM'ye yatırılması halinde bunlara yönelik vergi avantajının süresi uzatılıyor. Mevduatı en az 3 ay vade ile değerlendiren şirketler, vade sonunda elde edilen faiz ve kar payı ile değer kazançlara kurumlar vergisi istisnası uygulanacak.
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