21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne Hakan Atilla atandı.
Atama kararına ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla‘nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 21, 2019
BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş.’nin 21 Ekim 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Genel Müdürlük görevine Mehmet Hakan Atilla seçildi. Atilla, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak. Borsa İstanbul A.Ş.’nin yeni Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla oldu. Murat Çetinkaya’nın, 30 Ağustos 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanmasından sonra Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Hakan Atilla seçildi." denildi.
Borsa İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Bugün gerçekleştirilen Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Toplantısında, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Hakan Atilla seçildi." ifadeleri kullanıldı.
— Borsa İstanbul (@borsaistanbul) October 21, 2019
HAKAN ATİLLA KİMDİR?
1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanlıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.
Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Hakan Atilla, 24 Temmuz tarihinde Türkiye'ye iade edilerek ülkeye dönmüştü.
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