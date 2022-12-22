Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücretin net 8 bin 506 TL olduğunu açıkladı. Erdoğan yıllık ortalama artış oranının yüzde 70'in üzerinde olduğunu söyledi. İşçi kesimini temsil eden Türk-İş basın toplantısında yer almadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere üç kez toplanmış ama uzlaşmaya varamamıştı.

Asgari ücret rakamının ekonomik ve sosyal görünümümüzle uyumlu olduğunu belirten Erdoğan ''Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette ara bir düzenleme yapmaktan kaçınmayız'' dedi.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 75 OLDU

2023 yılında uygulanacak asgari ücret brüt 10 bin 8 TL oldu. Net 8 bin 500 TL olan asgari ücrette ocak ayına göre artış oranı yüzde 94 oldu. Ocak ayında asgari ücret 4 bin 253 TL olmuştu. Temmuz ayında 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayına göre asgari ücretteki artış yüzde 54 seviyesinde gerçekleşti.

Asgari ücretle çalışanlar 2022 yılının ilk 6 ayında 4 bin 253 TL, toplam 58 bin 520 TL kazanç elde etti. Yılın ikinci yarısında ise 5 bin 500 TL'lik asgari ücretle 12 bin TL kazanç elde etti. Böylece yeni asgari ücrette yıllık ortalama artış yüzde 75 oldu.

Asgari ücret ne oldu? Birim: TL Ocak Temmuz 2023 Brüt asgari ücret 5004 6.471 10.007 SGK primi işçi payı 700.6 906 1.401 İşsizlik sigortası primi işçi payı 50.0 65 100 Net asgari ücret 4253.4 5,500 8.506 SGK primi işveren payı 775.6 1.003 1.551 İşsizlik sigortası primi işveren payı 129 200 İşverene maliyet 5879.7 7.603 11.758 Temmuza göre artış oranı (%) 55 Ocak ayına göre artış oranı (%) 100

BUGÜNKÜ KURLA DOLAR BAZINDA 2018'İN ÜZERİNE ÇIKTI

OVP'YE GÖRE 395 DOLAR

Dolar bazında asgari ücret şu anki kurla 455 dolara çıktı. Böylece dolar bazında 2018 rakamının üzerine çıkmış oldu. Ancak Orta Vadeli Plan'daki (OVP) 2023 ortalama dolar kurunun 21.5 TL olduğu dikkate alınırsa 8 bin 500 TL'lik rakam yıl içinde 395 dolara gerileyecek. Bu durumda ortalamalardan 2020 yılına dönülmüş olacak.

İŞVERENE HER İŞÇİ İÇİN 250 TL DESTEK

1 Ocak 2023 itibariyla 6 ay işverene calıştırdığı her bir asgari ücretli için 250 lira doğrudan destek verilecek.

TARAFLAR ASGARİ ÜCRETTE ORTAK NOKTADA ANLAŞAMADI

Cumhurbaşkanı'nın sözleri şöyle:

Çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Hükümet olarak biz bunu saygıyla karşılıyoruz. Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de bugün aramızda olmasını isterdi. Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin altından kalkamayacakları bir yükü yükleyeceğiz.



İŞVERENLERİN ÜZERİNE ALTINDAN KALKILAMAYACAK YÜK GELMESİNE İZİN VERMEYİZ

İşverenlerin üzerine altından kalkılamayacak yük gelmesine izin vermeyiz

Sırtımızda yük küfesi var.

ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞLE YIL ORTASINDA ASGARİ ÜCRET ARTIŞI YAPILDI

2002 yılında 184 TL olan asgari ücret nominal olarak 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır

Yıl içerisinde asgari ücrette ortalama yüzde 80 ve kümülatif yüzde 90 oranında artış sağlamıştık

ASGARİ ÜCRETTE GEREKİRSE BU YIL DA ARA DÜZENLEME YAPABİLİRİZ

Asgari ücret rakamı ekonomik ve sosyal görünümümüzle uyumludur. Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette ara bir düzenleme yapmaktan kaçınmayız.

'BİLGİN'LE GÖRÜŞTÜ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'le görüşeceğini açıklamış ve bugün asgari ücreti açıklayacağını söylemişti.

'SIRTIMIZDA KÜFE VAR'

Erdoğan, Türk-İş'in 9 bin lira olan teklifiyle ilgili de "Öyle herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor. Bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfedir. Bunların hepsini bir düşüneceğiz" ifadelerine yer vermişti.

SON 2 ASGARİ ÜCRET OY BİRLİĞİ İLE BELİRLENDİ Asgari ücret, Türk-İş, TİSK ve Çalışma Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki görüşmeler neticesinde belirleniyor ve kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, geçen yıl Aralık ayı ve bu yıl Temmuz ayındaki ara zam dahil olmak üzere, 2000 yılından bu yana alınan 23 asgari ücret kararından 6’sında oy birliği sağlandı. Kalan 17 kararın 2’sinde işveren kesimi, 15’inde ise işçi kesimi muhalefet etti. İşveren kesimi en son asgari ücretin yüzde 30 oranında artırıldığı karara muhalefet etmişti. İşçi kesimi 2000 ve 2009 yıllarında komisyon toplantılarına, 2019 yılında ise oylamaya katılmadı.

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