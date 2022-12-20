Asgari ücrette 3. toplantı başladı

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret zammı belli oluyor! Yeni asgari ücret açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve asgari ücret ne kadar olacak?

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun, bu toplantıda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlenmesi bekleniyor.

Komisyonda işçileri temsil eden TÜRK – İŞ, 7.785 TL’lik açlık sınırını, pazarlık başlangıç rakamı olarak açıkladı. HAK – İŞ insan onuruna yaraşır bir asgari ücret talebinde bulunurken rakam telaffuz etmedi. DİSK ise asgari ücretin net 13 bin 200 lira olmasını istedi. Komisyonda işvereni temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise “makul asgari ücret” çağrısında bulundu.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantıya girişinde basın mensuplarının soruları üzerine, insanların umutla yeni rakamı beklediğini belirterek, "İnşallah onların umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşırız, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız. Arzumuz bu yönde" dedi.

ŞU ANDA MALİYET 7603 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

9000 TL OLURSA YÜZDE 64 ZAM GELMİŞ OLACAK

Net asgari ücretin 8000 TL olması halinde temmuz ayında belirlenen 5.500 TL’ye göre yüzde 45, ocak ayındaki 4.253 TL’ye göre ise yüzde 88 oranında artış yapılmış olacak. Net asgari ücretin 8.500 TL’ye çıkartılması temmuza göre yüzde 55, ocak ayına göre yüzde 100 artış anlamına gelecek.

Net ücretin 9000 TL olması halinde ise artış oranı temmuz ayına göre yüzde 64, ocak ayına göre de yüzde 112’ye ulaşacak.