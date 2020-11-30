Borsa İstanbul'un yüzde 10’unun Katar Yatırım Otoritesi'ne (QIA) satış tutarı açıklandı. Türkiye Varlık Fonu (TVF) konuyla ilgili açıklamasında Borsa İstanbul’un yüzde 10'unun 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden 200 milyon dolara satıldığını duyurdu.
TVF'den yapılan açıklama şöyle;
''Türkiye Varlık Fonu CEO’su Zafer Sönmez konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk pay devri, iki ülkenin varlık fonları arasında uzun süreli olmasını hedeflediğimiz iş birliğinin başlangıcıdır. Bu yatırımın, Borsa İstanbul’un orta vadede planladığımız halka arzı öncesinde değer yaratımına ve kurumsal yönetim ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Küresel olarak ekonomik zorlukların yaşandığı Kovid döneminde ülkemize yabancı sermaye çekme açısından da bu yatırımın ayrı bir önemi bulunmaktadır. Borsa İstanbul, 2022’de faaliyete başlaması planlanan İstanbul Finans Merkezi’nin önemli aktörlerinden biri olacak; bu açıdan QIA, yaptığı yatırımla hem Borsa İstanbul’a hem de Türkiye’nin vizyonuna duyduğu güveni kanıtlamaktadır.”
Pay devrinin tamamlanmasının ardından TVF, sahip olduğu yüzde 80,6’lık payla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi pozisyonunu koruyacak. QIA yüzde 10’luk pay ile Borsa İstanbul’un yatırımcısı olurken, önde gelen ulusal sermaye piyasaları aktörlerinden oluşan diğer hissedarlar payların kalan kısmını tutmaya devam edecek.''
2018’E GÖRE BORSANIN DEĞERİ YÜZDE 33 ARTTI
En son 2013’te Borsa İstanbul hisseleri satış ve ortaklığa konu olmuş o tarihte teknoloji tranferini de kapayan bir ortaklık ABD’li Nasdaq şirketi ile yapılmıştı. 21 milyar dolarlık değeri ile bir teknoloji borsası devi olan Nasdaq 2013 yılında Borsa İstanbul'a yüzde 5 pay ile ortak olmuş, daha sonra payını yüzde 7'ye yükseltmişti. Eylül 2018’de ABD’li Nasdaq hisselerini yüzde 10’a çıkarmak yönündeki satın alma opsiyonunu kullanmamış elindeki yüzde 7’lik hisseyi Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devretmişti. Devir öncesi Borsa İstanbul toplam piyasa değeri 1.5 milyar dolar hesaplanmıştı. O tarihte Borsa İstanbul’un sermayesi 423 milyon TL düzeyindeydi. Bugun Borsa İstanbul’un Katarlı yatırımcıya satışında da toplam piyasa değeri 2 milyar dolar açıklandı. Bu açıklama ile birlikte geçen 2 yılda Borsa İstanbul’un değeri yüzde 33 artmış oldu.
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