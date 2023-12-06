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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB bankalar ile buluştu - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB bankalar ile buluştu

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankaların CEO'ları ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 16:04 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:17
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        TCMB bankalar ile buluştu
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalar ile buluştu.

        Reuters'ın son dakika haberi olarak duyurduğu gelişmeye göre, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankaların CEO'ları ile bir araya geldi.

        Haberde, Merkez Bankası'nı görüşmeye ilişkin yorumda bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, toplantının içeriği hakkında da bilgi alınamadığı ifade edildi.

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