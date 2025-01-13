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        Haberler Gündem Güncel Ölümlü kazada nakli sağlayamayan iki doktora hapis cezası! | Son dakika haberleri

        Ölümlü kazada nakli sağlayamayan iki doktora hapis cezası!

        Manisa'da ölümlü bir kaza sonrasında, hastaneler arası nakli sağlayamadıkları gerekçesiyle iki doktora 'taksirle ölümden' 1'er yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Bu cezaları 12'şer bin lira paraya çevrilen iki doktor ayrıca 3'er ay meslekten menedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:28 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:28
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        Ölümle sonuçlanan kazada nakli sağlayamayan doktorlara ceza!
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        Manisa'da traktörle çarpışan motosikletin yaralanan sürücüsü Tahsin Doğdan'ın (19) göğüs cerrahisi servisi bulunan bir hastaneye naklinin sağlanamadığı için öldüğü iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

        DHA'da yer alan habere göre olayda hastaneler arası koordinasyonu sağlayamadıkları gerekçesiyle, 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli iki pratisyen doktor hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Bu cezaları 12'şer bin lira paraya çevrilen iki doktor ayrıca 3'er ay meslekten menedildi.

        BİLİNCİ KAPALI OLAN KAZAZEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Saruhanlı ilçesi Hacırahmanlı Mahallesi'nde Tahsin Doğdan'ın (19) kullandığı motosiklet, 10 Haziran 2017'de Yaşar A.'nın kullandığı traktörle çarpıştı. Yaralanan Doğdan, Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada hastanın acilen göğüs cerrahisi servisi bulunan bir sağlık kuruluşuna sevkine karar verildi. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Göğüs Cerrahisi servisindeki icapçı hekimle telefonla görüşüldü. Ancak nakil sağlanmadı. Tahsin Doğdan, saat 20.30 sıralarında ortopedi ve travmatoloji uzmanı eşliğinde ambulansla Manisa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından da Doğdan'ın göğüs cerrahisi hekimleri tarafından değerlendirilmesi gerektiğinin belirtilmesi sonrası hastanenin acil servis doktoru tarafından bir kez daha 112 Acil Çağrı Merkezi arandı. Ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ile irtibata geçildi. Ancak saat 22.00 sıralarında genel durumu kötü ve bilinci kapalı olan Tahsin Doğdan, hayatını kaybetti.

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        AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Kazanın ardından traktör sürücüsü Yaşar A. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Yaşar A., 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Açılan bu kamu davasının yanı sıra Doğdan'ın ailesi, avukatları Hacı Hakan Ağcakanat ve Çağlar Sun aracılığıyla çocuklarının ölümünde ihmal olduğu gerekçesiyle sağlık personeli hakkında da suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede, Tahsin Doğdan'ın 3'üncü basamak sağlık kuruluşu olan ve Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde boş yatağı bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kabul edilmediği, hastaya ileri seviyede hastane koşullarında acil müdahalede bulunulmadığının sabit olduğunun altı çizildi. Doğdan'ın göğüs cerrahisi servisi bulunan bir hastaneye nakledilemeyip, hayatını kaybettiği belirtildi.

        ADLİ TIP RAPORUNDA DOKTORLAR KUSURLU BULUNDU

        Hastaneler arası koordineyi sağlayamadıkları ileri sürülen 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli pratisyen doktorlar D.R. ve T.K. hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. Manisa 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, tutuksuz yargılanan doktorlar D.R. ve T.K haklarındaki suçlamaları reddedip, görevlerini yerine getirdiklerini söyledi. Adli Tıp Kurumu raporunda ise 2 sanık doktorun, Tahsin Doğdan'ın ölümüyle sonuçlanan olayda görevlerini eksik yerine getirdikleri ve eylemlerinin ölümle arasında nedensellik bağı bulunduğuna kanaat getirildiği belirtildi.

        EYLEM İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞI TESPİT EDİLDİ

        Toplanan belgeler, alınan ifadeler kapsamında mahkeme, Doğdan'ın öldüğü olayda sanıkların görevlerini eksik yaptıklarına ve eylemlerinin ölümle arasında illiyet (nedensellik) bağı bulunduğuna karar verdi. Her iki sanık da ayrı ayrı 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ardından yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerlerindeki etkileri dikkate alınarak bu cezaları, 1 yıl 8 aya indirildi. Bu ceza da sosyal ve ekonomik durumları ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak, toplam 12'şer bin lira paraya çevrildi. Ayrıca her iki sanığa meslekten de 3'er ay men cezası verildi.

        "KARARI İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞIYACAĞIZ"

        Karara itiraz edeceklerini belirten Tahsin Doğdan'ın ailesinin avukatlarından Hacı Hakan Ağcakanat, "Hapis cezasının paraya çevrilmesinin hakkaniyete uygun olmadığını düşünüyoruz ve kararı istinaf mahkemesine taşıyacağız. Ayrıca kararın kesinleşmesinin ardından tazminat davası da açacağız" dedi.

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