Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji Rekabet Kurumu Google hakkında soruşturma başlattı

Son dakika haberi Rekabet Kurulu Google hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, hakim durumu kötüye kullandığı iddiasıyla Google hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Giriş: 02.02.2023 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
Rekabet Kurumu Google hakkında soruşturma başlattı
HABERTURK.COM

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

BULGULAR CİDDİ VE YETERLİDİR

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına, 23-03/27-M sayı ile karar vermiştir" denildi.

TÜRKİYE'NİN HAKİM ARAMA MOTORU

Aralık 2022 verilerine göre Google, %99,43'lük pazar payı ile Türkiye'nin en çok kullanılan arama motoru olmaya devam ediyor. ABD'li teknoloji devinin gelirleri 2021 yılında rekor kırmıştı. Şirketin gelirleri 2021 yılında 257 milyar doları aştı.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
200 yıllık genelev sokağının çehresi değişiyor
200 yıllık genelev sokağının çehresi değişiyor
Yaman 5 yaşındaydı! Gece ateşlendi! Sabah ölü bulundu!
Yaman 5 yaşındaydı! Gece ateşlendi! Sabah ölü bulundu!
Antalya'da seralarda
Antalya'da seralarda "don" nöbeti
Meksika'da halk belediye başkanını kaçırdı
Meksika'da halk belediye başkanını kaçırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.