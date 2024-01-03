Son dakika haberi Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak. En düşük memur maaşı 32 bin 860 TL oldu. Ayrıntılar gelecek…
Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 2.93, yıllık enflasyonu da yüzde 64.77 olarak açıkladı. Temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 37.57 olarak gerçekleşti.
Mevcut kanuna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 37.57 oranında artacak.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 49.25 oranında zamlanacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye çıkacak.
Sigorta girişi 2008 öncesi olanlarda en düşük emekli işçi aylığı 7.616 TL’den 10 bin 478 TL’ye yükselecek.
En düşük emekli memur ile en düşük emekli işçi aylığı arasındaki fark 2.260 TL’den 4.262 TL’ye çıkacak.
KÖK AYLIĞI 7500 TL’NİN ALTINDA OLANLAR
Sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçi, çiftçi ve esnafın kök aylığı önce 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 37.55 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 7.500 TL’nin altında kalanların aylığı 7.500 TL’ye tamamlanacak.
En düşük emekli aylıklarıyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Çalışmalarına ara veren TBMM’nin 16 Ocak’ta açılmasıyla birlikte yeni düzenlemenin yasalaştırılması öngörülüyor.
2023’TE MAAŞ ZAMLARI NE OLDU?
2023 yılı ocak ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Memur ve emekli aylıklarına yapılan zammın 14.68 puanı normal zamdan, 15.32 puanı ilave zamdan oluştu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise normalde yüzde 15.40 oranında zam yapılacak iken 14.60 puanlık ilave artışla yüzde 30 oranında zam yapıldı.
Temmuz ayında ise memurlara yüzde 17.55 oranında zammın üzerine 8.077 lira seyyanen zam yapıldı. Memur, işçi, çiftçi ve esnaf emekli aylıklarına yapılan zam ise yüzde 25 oldu. Normalde emekli memur aylıklarına seyyanen zam hariç yüzde 17.55, emekli işçi, çiftçi ve esnaf aylıklarına da yüzde 19.77 oranında zam yapılacaktı.