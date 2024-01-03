Tokyo'da iki uçak pistte çarpıştı: Alev alan uçak hava aydınlanınca böyle görüntülendi!

YANGIN 8 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangının tamamen sönmesi 8 saat sürerken, yolculardan biri NHK'ya yaptığı açıklamada "İner inmez bir patlama sesi duyuldu. Ve sağ taraftan yükselen bir alev fark ettim. Uçağın içi ısınıyordu ve dürüst olmak gerekirse hayatta kalamayacağımı düşündüm" dedi.