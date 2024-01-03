Benzin ve motorine ÖTV zammı
Akaryakıtta ÖTV bugün açıklanan Yİ-ÜFE verilerine göre yüzde 25.6 artacak. Bu artış pompaya, benzinin litresinde ortalama 2,31, motorinin litresinde ise 2.16 lira zam olarak yansıyacak
Akaryakıtta alınan ÖTV tutarı otomatik olarak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artırılacak.
Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE 2023'ün son 6 ayında yüzde 25.6 yükseldi.
Buna göre 1 litre 95 oktanlı benzinden alınan ÖTV tutarı 7,53 liradan 9,45 kuruşa çıkarılacak. Yüzde 20'lik KDV oranı da hesaba katıldığında benzinin litre fiyatına 2,31 lira zam gelecek.
Motorinin 7,05 lira olan ÖTV’si ise 1,80 liralık artış yaşayacak. KDV hesaba dahil edildiğinde motorinin litre fiyatına 2,16 lira zam gelecek.