Sahibinden'de domain krizi: Siteye erişim durdu, arka planında neler yatıyor?

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Türkiye'nin önemli ilan platformlarından sahibinden.com adresine gece yarısından beri erişim sorunu yaşanıyor. Bu erişim sorunu ile ilgili sosyal medyada farklı iddialar ortaya atılırken, şirketten hizmet sağlayıcı ile yaşanan teknik sorunların buna sebep olduğu yönünde bir açıklama yapıldı.

DOMAIN ÖDEMESİ Mİ UNUTULDU?

Ortaya atılan iddialar arasında öne çıkanlardan en dikkat çekicisi ise 30 Aralık 2023 olan domain adı yenilemesi için sahibinden.com yetkililerinin yenileme ödemesini yapmayı unuttuğu yönünde. Sitenin 'Whois' (aitlik) verilerine bakıldığında da bunu doğrular bir bilgi ile karşılaşılıyor. Sahibinden.com domaini için yenileme ödemesinin 1 Ocak 2024 yılında gerçekleştirildiği gözlemleniyor. 30 Aralık 2023 olan son yenileme tarihi ile 1 Ocak 2024 tarihleri arasında geçen sürede ise domain sağlayıcı şirket otomatik olarak site ismini askıya alıyor. Bu da sahibinden.com isiminin durumunda 'Client Hold' olarak gözükmesini ve siteye erişimin sağlanamamasını açıklıyor.

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ABD'DEN ALINDI İDDİALARI

Bir diğer iddia ise Whois verilerinde kayıtlı adres olarak ABD'de bir eyaletin gözükmesinden dolayı başka bir kullanıcının bu adresi satınalmış olabileceğiydi. Ancak halen gözüken ilk kaydedilme tarihi 30 Aralık 1999 ve yenileme tarihi olarak gözüken 1 Ocak 2024 tarihleri ödemenin geç gerçekleştiği ancak sitenin bu sebeple beklemeye alınarak henüz açılmadığını gösteren bilgiler olarak dikkat çekiyor. Bu tarz durumlarda ödeme geciktiği taktirde, alan adı sağlayıcı kuruluşlar, site ismini otomatik olarak bir süreliğine askıya alıyor ödeme yapıldığında ise bir süre içerisinde yeniden hizmete açılıyor. 'Whois' verilerinde gözüken ABD adresi ise ana hizmet sağlayıcının ABD'de olduğunu gösteriyor.

CLIENT HOLD NEDİR?

ClientHold durumuna geçtiği zaman bir alan adı geçici olarak durdurulmuş oluyor. Alan adının askıya alınması ise genellikle alan adı sahibinin kaydı güncellememesi veya domain kaydının geçerlilik süresinin dolması gibi nedenlerle oluşabiliyor. Alan adı kaydı "ClientHold" durumuna alındığında, alan adı hizmetleri etkileniyor ve web sitesi, e-posta hesapları ve diğer ilgili hizmetler kullanılamaz hale geliyor.

Bu statünün en yaygın sebepleri arasında ödeme sorunları, yasal sorunlar gibi maddeler de yer alıyor. Ancak bu durum bir süre başka birisinin siteyi almasının da önüne geçiyor. Bu sırada site transfer edilemiyor veya başka birisi tarafından alınamıyor.

SAHİBİNDEN.COM'DAN AÇIKLAMA

Şirket Instagram hesabından da paylaştığı açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışması devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.