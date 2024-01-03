Memura seyyanen zam devam edecek

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Temmuz ayında maaş zamları yapılırken memur maaş zammında genel uygulamanın dışına çıkıldı. Daha önce sadece meslekler itibarıyla münferit olarak ilave ödemeler gündeme geliyordu. Temmuz ayında ise tüm memur maaşlarına 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Sosyal medyada seyyanen zammın sadece 2023 yılına özgü tek seferlik zam olduğu, 31 Aralık 2023 tarihinde sona ereceği, devam edip etmeyeceğinin belli olmadığı, devam edecekse hangi oranda artırılacağı şeklinde yorumlar, tartışmalar yaşanıyor.

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SEYYANEN ZAM KALICI OLACAK

Seyyanen zam düzenlemesi, kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Ek Madde 40” eklenerek yapıldı. Söz konusu madde uyarınca, kanunda sayılan kamu görevlilerine her ay (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılıyor. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.

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Temmuz ayındaki maaş katsayısına göre ilave ödeme (seyyanen zam) tutarı brüt 8.139 TL’ye karşılık geliyor. Bu tutardan 62 TL damga vergisi kesildikten sonra net 8.077 TL ödeniyor.

Ocak ayından itibaren ise seyyanen zam tutarı brüt 12.147 TL’ye çıkacak. Bundan 92 TL damga vergisi kesilecek. Net olarak 12.055 TL olarak ödenecek.

MAAŞ NASIL HESAPLANACAK?

Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.

Memur maaşları nasıl hesaplanacak? 2023 Temmuz - Aralık maaşı 2024 Ocak -Haziran maaşı Birim: TL Ana maaş İlave ödeme Toplam maaş Ana maaş İlave ödeme Toplam maaş Hizmetli 15/1 12.300 8.077 20.377 18.358 12.055 30.413 Memur 12/1 13.201 8.077 21.278 19.702 12.055 31.757 Memur 9/1 13.233 8.077 21.310 19.751 12.055 31.806 Teknisyen 9/1 13.839 8.077 21.916 20.654 12.055 32.709 Öğretmen 8/1 15.301 8.077 23.378 22.837 12.055 34.892 İmam - Hatip 8/1 15.026 8.077 23.103 22.426 12.055 34.481 Şef 4/1 14.681 8.077 22.758 21.912 12.055 33.967 Polis 8/1 20.543 8.077 28.620 30.660 12.055 42.715 Hemşire 8/1 17.011 8.077 25.088 25.389 12.055 37.444 Müdür 4/1 19.249 8.077 27.326 28.730 12.055 40.785 Mühendis 8/1 20.501 8.077 28.578 30.597 12.055 42.652 İlçe Müdürü 4/1 22.900 8.077 30.977 34.178 12.055 46.233 Daire Başkanı 39.392 8.077 47.469 58.793 12.055 70.848 Genel Müdür 53.542 8.077 61.619 79.911 12.055 91.966

Memurlar emekli oluncaya kadar her 6 ayda bir artırılan seyyanen zammı almaya devam edecekler. Ancak, bu ilave ödeme emekli aylıklarına yansımayacak.

Bu nedenle memurların çalışırken aldıkları maaş ile emekli olduklarında aldıkları aylık arasında uçurum artacak. Memur sendikaları, uçurumun kapatılabilmesi için seyyanen zammın emekli memur aylıklarına da yansıtılmasını istiyorlar.