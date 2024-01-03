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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Memur Memura seyyanen zam devam edecek - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Memura seyyanen zam devam edecek

        Memur maaş zammının belli olmasının ardından temmuz ayında memurlara yapılan 8.077 TL'lik seyyanen zammın devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Memurların zamlı maaşlarının nasıl hesaplanacağı konusunda tartışmalar yaşandı. Peki memurların ocak ayında zamlı maaşları nasıl hesaplanacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, yazdı

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 03.01.2024 - 12:43 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:45
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        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
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        Temmuz ayında maaş zamları yapılırken memur maaş zammında genel uygulamanın dışına çıkıldı. Daha önce sadece meslekler itibarıyla münferit olarak ilave ödemeler gündeme geliyordu. Temmuz ayında ise tüm memur maaşlarına 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Sosyal medyada seyyanen zammın sadece 2023 yılına özgü tek seferlik zam olduğu, 31 Aralık 2023 tarihinde sona ereceği, devam edip etmeyeceğinin belli olmadığı, devam edecekse hangi oranda artırılacağı şeklinde yorumlar, tartışmalar yaşanıyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        SEYYANEN ZAM KALICI OLACAK

        Seyyanen zam düzenlemesi, kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Ek Madde 40” eklenerek yapıldı. Söz konusu madde uyarınca, kanunda sayılan kamu görevlilerine her ay (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılıyor. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.

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        Temmuz ayındaki maaş katsayısına göre ilave ödeme (seyyanen zam) tutarı brüt 8.139 TL’ye karşılık geliyor. Bu tutardan 62 TL damga vergisi kesildikten sonra net 8.077 TL ödeniyor.

        Ocak ayından itibaren ise seyyanen zam tutarı brüt 12.147 TL’ye çıkacak. Bundan 92 TL damga vergisi kesilecek. Net olarak 12.055 TL olarak ödenecek.

        MAAŞ NASIL HESAPLANACAK?

        Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.

        Memur maaşları nasıl hesaplanacak?
        2023 Temmuz - Aralık maaşı 2024 Ocak -Haziran maaşı
        Birim: TL Ana maaş İlave ödeme Toplam maaş Ana maaş İlave ödeme Toplam maaş
        Hizmetli 15/1 12.300 8.077 20.377 18.358 12.055 30.413
        Memur 12/1 13.201 8.077 21.278 19.702 12.055 31.757
        Memur 9/1 13.233 8.077 21.310 19.751 12.055 31.806
        Teknisyen 9/1 13.839 8.077 21.916 20.654 12.055 32.709
        Öğretmen 8/1 15.301 8.077 23.378 22.837 12.055 34.892
        İmam - Hatip 8/1 15.026 8.077 23.103 22.426 12.055 34.481
        Şef 4/1 14.681 8.077 22.758 21.912 12.055 33.967
        Polis 8/1 20.543 8.077 28.620 30.660 12.055 42.715
        Hemşire 8/1 17.011 8.077 25.088 25.389 12.055 37.444
        Müdür 4/1 19.249 8.077 27.326 28.730 12.055 40.785
        Mühendis 8/1 20.501 8.077 28.578 30.597 12.055 42.652
        İlçe Müdürü 4/1 22.900 8.077 30.977 34.178 12.055 46.233
        Daire Başkanı 39.392 8.077 47.469 58.793 12.055 70.848
        Genel Müdür 53.542 8.077 61.619 79.911 12.055 91.966

        Memurlar emekli oluncaya kadar her 6 ayda bir artırılan seyyanen zammı almaya devam edecekler. Ancak, bu ilave ödeme emekli aylıklarına yansımayacak.

        Bu nedenle memurların çalışırken aldıkları maaş ile emekli olduklarında aldıkları aylık arasında uçurum artacak. Memur sendikaları, uçurumun kapatılabilmesi için seyyanen zammın emekli memur aylıklarına da yansıtılmasını istiyorlar.

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