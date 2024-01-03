Aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın kırık telefonundaki 181 bin 538 adet mesajın incelenmesi tamamlandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Seçil Erzan'ın Arda Turan’la bin 179, Fatih Terim'le 371 kez ve mesajlaşmalarının detayları ortaya çıktı.

FATİH TERİM’İN DİYALOGLARI

Bilirkişi raporunda Erzan'ın, 'Fatih Terim Yeni' ismiyle kaydettiği Fatih Terim’le 2021 yılında başlayan görüşme kayıtları raporda yer aldı. Terim'in 2021 tarihinde, 3 milyon 889 bin 577 liralık vadeli mevduat hesabının açıldığına dair gelen mesajı Erzan'a gönderip, Erzan'ın ise o mesaja karşılık olarak, "Hocam günlük yaptırdım kulüp yarın gönderirse 4'e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız diye" yazdığı, Terim'in ise, "20.000 doları buradan mı aldık" diye karşılık verdiği öğrenildi. Mesajlaşmaların devamı ise şöyle:

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Seçil Erzan: 4.067.412 TL bugün dönüşümüz vardı, 177.834 TL (20 bin USD) için içinden aldırdım, kalan 3.889.577 TL'yi günlük yaptırdım kulüp gönderdiğinde bugün yarın bu tutara ekler bağlarız, ayırmamız gereken tutarı fona atarız hocam.

Fatih Terim Yeni: Tamam Seçil hanım siz nasıl karar verdiyseniz öyledir tamam.

Seçil Erzan: Günaydın hocam uyandınız mı bilemedim umarım rahatsız etmiyorumdur. Dün 20 bin USD aldıktan sonra kalan bakiyeyi günlük yapmıştım bunu ne kadar bağlayalım maaştan üzerini kaça tamamlayalım? Ne dersiniz?

Seçil Erzan: Toplam şu anda maaş + fonda 2.285 bin TL (2 milyon 285 bin) bakiyemiz mevcut (dün günlük vadeli yaptığımız da 3.892.000 TL var bunu 4'e tamamlamamı istermisiniz) kalanı harcamalar için ayırabiliriz.

Fatih Terim Yeni: Tamam onu da dörde tamamlayalım.

Fatih Terim Yeni: Kredi borcumuz

Fatih Terim Yeni: Ayın 1'inde ödediğimizle beraber ne kaldı?

Seçil Erzan: Tamam 4'e tamamlayıp aylık bağlatıyorum 2.177 TL fona aldırıyorum kasım kredi taksidi ve diğer harcamalar için 2.177.000 TL bakiyemiz kalıyor hocam.

Seçil Erzan: Bakiyeyi 4.000.000 TL olarak 18.10 ile 03/11/2021 tarihine bağladık hocam hesapta da 2.177 bin TL fona aktardık bilginize sevgiler.

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Seçil Erzan: Hocam evden kaçta çıkarsınız 5 dk eksik imzalarınızı alsam olur mu yandex 15 dk veriyor.

Fatih Terim Yeni: Ok

Fatih Terim Yeni: Seçil hanım. 54000 tl avk. Candaş. Gönderebilirmiyiz.

Fatih Terim Yeni: Önümüzdeki hafta bazı ödemelerimiz olacak hazırlıklı olursak sevinirim.

Seçil Erzan: Tamamdır hocam ne kadar öngörünüz?

Fatih Terim Yeni: Biraz dolar biraz Euro 1.5 tl dövizler çok fazla değil.

Seçil Erzan: Tamam Hocam.

Fatih Terim Yeni: Seçil hanım USA 15 gönderebilir miyiz rica etsem.

Fatih Terim Yeni: Umut'a ne verdik Seçil hanm?

Seçil Erzan: 51385 usd ve 10789 Eur verdik hocam.

Fatih Terim Yeni: Yarın imzalar için görüşebiliriz müsaitseniz.

Seçil Erzan: Tamamdır yarın geliyorum hocam siz müsait olduğunuz zamanda.

Mesajlaşmaların devamında Fatih Terim Yeni diye kayıtlı olan kişinin, Erzan'a gönderdiği bankadan gelen mesajda 10 bin 240 lira EFT yapıldığına dair bilgi mesajını göndererek, "Seçil hanım nedir, kimedir neyedir" diye yazdığı, ardından Terim'in kendi hesabına, Nur Erkasap'ın 10 bin doların Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şubeden yatırdığına dair bilgi mesajını gönderdiği ve Seçil Erzan'ın da bu mesajlaşmalara karşı, "Hocam Buse Hanımın işlemi gerçekleşti. 1 yıllık otomatik ödeme talimatını da yeniledik. Ben tekrar tüm ödemeleri kontrol ettirdim, bir daha sorun olmayacak hocam tekrar özür dileriz" dediği öğrenildi. Mesajların devamı ise şöyle:

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Fatih Terim Yeni: Kusura bakmayın Allah aşkına bir türlü Rüya hanımdan çalışmaya başlayamadık mecbur size gönderiyorum yani çok da üzülüyorum gönderirken ama

Seçil Erzan: Hocam olur mu öyle şey ne demek ben her zaman keyifle yapıyorum.

Seçil Erzan: Rüya'ya da kızdım hemen size mesaj atıyo.