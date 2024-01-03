Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
Yüksek kâr getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın cep telefonun yeni kayıtları dosyaya girdi. Erzan'ın telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan raporda, Arda Turan ve Fatih Terim ile arasındaki mesaj kayıtları yer aldı. İşte Erzan'ın, Arda Turan ile günlerce yazıştığı ortaya çıkan o kayıtlar…
Aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın kırık telefonundaki 181 bin 538 adet mesajın incelenmesi tamamlandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Seçil Erzan'ın Arda Turan’la bin 179, Fatih Terim'le 371 kez ve mesajlaşmalarının detayları ortaya çıktı.
FATİH TERİM’İN DİYALOGLARI
Bilirkişi raporunda Erzan'ın, 'Fatih Terim Yeni' ismiyle kaydettiği Fatih Terim’le 2021 yılında başlayan görüşme kayıtları raporda yer aldı. Terim'in 2021 tarihinde, 3 milyon 889 bin 577 liralık vadeli mevduat hesabının açıldığına dair gelen mesajı Erzan'a gönderip, Erzan'ın ise o mesaja karşılık olarak, "Hocam günlük yaptırdım kulüp yarın gönderirse 4'e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız diye" yazdığı, Terim'in ise, "20.000 doları buradan mı aldık" diye karşılık verdiği öğrenildi. Mesajlaşmaların devamı ise şöyle:
Seçil Erzan: 4.067.412 TL bugün dönüşümüz vardı, 177.834 TL (20 bin USD) için içinden aldırdım, kalan 3.889.577 TL'yi günlük yaptırdım kulüp gönderdiğinde bugün yarın bu tutara ekler bağlarız, ayırmamız gereken tutarı fona atarız hocam.
Fatih Terim Yeni: Tamam Seçil hanım siz nasıl karar verdiyseniz öyledir tamam.
Seçil Erzan: Günaydın hocam uyandınız mı bilemedim umarım rahatsız etmiyorumdur. Dün 20 bin USD aldıktan sonra kalan bakiyeyi günlük yapmıştım bunu ne kadar bağlayalım maaştan üzerini kaça tamamlayalım? Ne dersiniz?
Seçil Erzan: Toplam şu anda maaş + fonda 2.285 bin TL (2 milyon 285 bin) bakiyemiz mevcut (dün günlük vadeli yaptığımız da 3.892.000 TL var bunu 4'e tamamlamamı istermisiniz) kalanı harcamalar için ayırabiliriz.
Fatih Terim Yeni: Tamam onu da dörde tamamlayalım.
Fatih Terim Yeni: Kredi borcumuz
Fatih Terim Yeni: Ayın 1'inde ödediğimizle beraber ne kaldı?
Seçil Erzan: Tamam 4'e tamamlayıp aylık bağlatıyorum 2.177 TL fona aldırıyorum kasım kredi taksidi ve diğer harcamalar için 2.177.000 TL bakiyemiz kalıyor hocam.
Seçil Erzan: Bakiyeyi 4.000.000 TL olarak 18.10 ile 03/11/2021 tarihine bağladık hocam hesapta da 2.177 bin TL fona aktardık bilginize sevgiler.
Seçil Erzan: Hocam evden kaçta çıkarsınız 5 dk eksik imzalarınızı alsam olur mu yandex 15 dk veriyor.
Fatih Terim Yeni: Ok
Fatih Terim Yeni: Seçil hanım. 54000 tl avk. Candaş. Gönderebilirmiyiz.
Fatih Terim Yeni: Önümüzdeki hafta bazı ödemelerimiz olacak hazırlıklı olursak sevinirim.
Seçil Erzan: Tamamdır hocam ne kadar öngörünüz?
Fatih Terim Yeni: Biraz dolar biraz Euro 1.5 tl dövizler çok fazla değil.
Seçil Erzan: Tamam Hocam.
Fatih Terim Yeni: Seçil hanım USA 15 gönderebilir miyiz rica etsem.
Fatih Terim Yeni: Umut'a ne verdik Seçil hanm?
Seçil Erzan: 51385 usd ve 10789 Eur verdik hocam.
Fatih Terim Yeni: Yarın imzalar için görüşebiliriz müsaitseniz.
Seçil Erzan: Tamamdır yarın geliyorum hocam siz müsait olduğunuz zamanda.
Mesajlaşmaların devamında Fatih Terim Yeni diye kayıtlı olan kişinin, Erzan'a gönderdiği bankadan gelen mesajda 10 bin 240 lira EFT yapıldığına dair bilgi mesajını göndererek, "Seçil hanım nedir, kimedir neyedir" diye yazdığı, ardından Terim'in kendi hesabına, Nur Erkasap'ın 10 bin doların Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şubeden yatırdığına dair bilgi mesajını gönderdiği ve Seçil Erzan'ın da bu mesajlaşmalara karşı, "Hocam Buse Hanımın işlemi gerçekleşti. 1 yıllık otomatik ödeme talimatını da yeniledik. Ben tekrar tüm ödemeleri kontrol ettirdim, bir daha sorun olmayacak hocam tekrar özür dileriz" dediği öğrenildi. Mesajların devamı ise şöyle:
Fatih Terim Yeni: Kusura bakmayın Allah aşkına bir türlü Rüya hanımdan çalışmaya başlayamadık mecbur size gönderiyorum yani çok da üzülüyorum gönderirken ama
Seçil Erzan: Hocam olur mu öyle şey ne demek ben her zaman keyifle yapıyorum.
Seçil Erzan: Rüya'ya da kızdım hemen size mesaj atıyo.
ARDA TURAN’IN DETAYLI YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Rapora göre, Arda Turan'ın Seçil Erzan’la günlerce yaptığı yazışmalar da ortaya çıktı. İşte o detaylı yazışmalar…
Arda Turan: Uçak, tren baya yolculuk yaptım Medine’ye... Hayırlı haftalar olsun. Bugün ödeme yapar mıyız?
Seçil Erzan: Hayırlı haftalar olsun Allah kabul etsin.
Arda Turan: Sağ ol canım benim
Seçil Erzan: Hemen arıcam bitmek üzere
Arda Turan: Canım Seçil iyi misin
Seçil Erzan: Ağlattın beni çok ama çok teşekkürler
Arda Turan: Canım Seçil sen bana haber gelince yazarsın ben de yarını organize ederim bir şey olursa acil Okan’dan ararsın. Nedir durumlar.
Seçil Erzan: Canım merhaba. Taşıtlar için görüştüm kredileri onaylattık bile. Ama sen gelince konuşuruz, detaylı kredi mi yoksa peşin mi diye? Yarınki ödemen için ben saat 2’de alacağım senden ricam bana 3 gibi yönlendirsen teslimat yapayım.
Arda Turan: Allahım sana geliyorum
Seçil Erzan: Sen bir tanesin iyi ki varsın. 350 teslim ettim. Kalanı sen gelince
PARA BULMA ARAYIŞINA GİRİYORLAR
Arda Turan ve Seçil Erzan arasında geçen konuşmalarda Erzan’ın para gerektiğini söylemesi üzerine Turan’ın nakit para verecek kimseyi bulamadığını yazdığı görülüyor. Konuşmaların devamı ise şöyle:
Arda Turan: Hiç müşterimiz yok mu bunu koyacak mesela buna iyi bir şey verelim.
Seçil Erzan: Sen mi konuşacaksın?
Arda Turan: Senin varsa tanıdığın ve bu işlemi yaptırdığımız daha önce
Seçil Erzan: Düşünüyorum.
Arda Turan: Bir iki kişiye sordum nakitleri yok.
Arda Turan: Emre aradı da pazartesiye kadar olmuyor diyor
Seçil Erzan: Pzt'ye kadar birinden bulmaya çalışmak
Arda Turan: Pazartesi de olmaz onun işi
Seçil Erzan: Öyle mi demişler?
Arda Turan: Seçilim bunlar o işleri yapamazlar 3 bile mucize
Seçil Erzan: Doğru söylüyorsun
Seçil Erzan: Biz şimdi başımızın çaresine bakalım. Sen kimseye bir işlem yaptım vs deme artık
Arda Turan: Yok sana sormadan demiyorum, ama bu sordu zaten Emre
Seçil Erzan: Sabri ile aran nasıl, ben samimiyim onunla.
Arda Turan: Futbolcular olmaz Seçilim bunlar canımızı yerler ne zaman ne oluyor? Sen samimiysen ona söyleyebilirsin Arda'nın işlemi diye varsa onda.
Seçil Erzan: Var mı onu bilmiyorum.
Arda Turan: Yoktur o kadar.
Seçil Erzan: Bence de. Yaparsa H.Balta yapar en aklı başında.
Arda Turan: Bunun tek yolu bence yüklü mevduatı olan müşterilerinden birine güvendiğin samimi olduğun size bir aylık bir işlem yapıcaz 2 milyon dolarına makul bir şey kazanacak birini bulmak.
Arda Turan’ın mesajlaşmaların devamında para istemek için arayabileceği tüm kişileri aradığını söylediği, Erzan’ın ise birkaç yere sorduğunu, haber beklediğini söyleyen mesajla cevap verdiği görüldü. Konuşmaların devamında ise diyalog şöyle gelişiyor:
Arda Turan: 800 bin dolar nefes aldırmaz mı?
Seçil Erzan: Net hepsi belli olsun aldırtıcam.
Arda Turan: Allah büyük sende okeyse bende buraları okeyliycem.
Seçil Erzan: Okey Canım
Arda Turan: Benim bu akşam çıkması gerekeni de konuş ricam senden.
Seçil Erzan: Sen benim ölene kadar canım kanımsın kader birliği yapmışız biz artık. İyi ki ama iyi ki varsın. Bu akşam her şeyi çözecekler.
Arda Turan: Canımsın inşallah iyi olacak her şey.
ARDA'NIN EŞİNE ÇANTA ALMAK İÇİN PARA İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Şeklinde Arda ve Seçil Erzan arasında konuşmaların geçtiği tespit edildi. Arda Turan’ın eşine çanta almak için Erzan’a, Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak. Aslıhan'a şu çantayı alsam. Çıkınca ararsan sevinirim şeklinde mesajlar attığı görülüyor. Seçil Erzan’ın Turan’a çantayı alıp almadığını sorması üzerine Turan’ın çantayı aldığı ve sonrasında limitinin kalmadığına dair mesaj atıyor.
15 MİLYON DOLAR NAKİT AKIŞI SAĞLADIM
Arda Turan’ın mesajlaşmaların devamında, 2023 Şubat ayının sonuyla birlikte Seçil Erzan’dan ödemeler istemesine rağmen Erzan’ın ödeme yapamadığı ve Turan’ı sürekli oyaladığı, Arda Turan’ın ise Mart 2023’ün ilk haftası, Seçil Erzan’a ödeme yapması konusunda güveninin kalmadığını mesaj atarak belirttiği görülüyor.
Seçil Erzan’ın ise ısrarla Turan’a ödeme yapacağını biraz sabretmesi konusunda mesajlar attığı görülüyor. Arda Turan ise bu mesajlara artık inanmadığını, ailesine ve çevresindeki kişilere ödemeler konusunda sözler verdiğini ve bu sözleri yerine getiremediği için çevresindekilerin gözünde çok düştüğünü ifade ettiği görülüyor. Turan ve Seçil Erzan arasında geçen mesajların devamı şöyle:
Arda Turan: Seçil o para 5'e kadar gelsin, o kadar söylüyorum. Beni 1 aydır oyalıyorsun, pazartesi günü ailemi oradaki paramı garanti altına alan yazılı evrak istiyorum. Önce bu konuyu Fatih hocayla konuşucam.
Seçil Erzan: Seni oyalamıyorum.
Arda Turan: Sana bir gram güvenmiyorum. Bana Çorlu'dayım deyip Fatih hocadan imza alıyorsun...
Arda Turan: Beni rezil ettin, çarşamba benim için sondu.
Seçil Erzan: Hâlâ sözümün arkasındayım.
Arda Turan: Bu akşam o para gelmeyecek.
Seçil Erzan: Gelmezse birlikte gideriz.
Arda Turan: Bizi oyaladın.
Seçil Erzan: Arda oyalamadım.
Arda Turan: Salak yerine koydun, bu akşam bu iş olmasın bakalım ne olacak. Ben 1 aydır uyku uyuyamıyorum. Benim uyuyamadığım yerde kimseyi uyutmuycam. Çocuklarımın üzerine yemin ettim. Hadi bakalım. Benim kayışımı kopardın bakalım ne oluyor.
Seçil Erzan: Koparma ne olur koparma, olmuş işi bozma…
Seçil Erzan: Kayış koparma.
Arda Turan: Benim param bu akşam gelecek. Sana imzasız kayıtsız 15 milyon dolar nakit akışı sağladım. Bakmadan, karşılığına bak, soktun çıkardın.
Seçil Erzan: Ben senin tüm sözlerini yerine getiricem getiremezsem ben kendimi öldürücem.
Arda Turan: Ne zaman çıkıyor para, ben saat istiyorum. Bugün o para gelecek Seçil ben o kadar söylüyorum. O adama parayı götürücem ben. Seni utanmaz bizi oyalarsın he.
Seçil Erzan: Yakma 2 evladın var.
Arda Turan: Bana hemen bu işin sorumlusunu kim, onun nosunu atıyorsun, seni yalancı.
Seçil Erzan: Benim tek sorumlusu.
Arda Turan: Gece geliyorum benim param nerede.
Seçil Erzan: Oyalamıyorum, Allah belamı versin oyalamıyorum.