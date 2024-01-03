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        Haberler Gündem 3. Sayfa Doktor Nida Nur Nergiz'i vurup sakat bırakmıştı! İşte istenen ceza! - Mersin haberleri

        Doktor Nida Nur'u vurup sakat bırakmıştı! İşte istenen ceza!

        Mersin'de, intörn doktor 24 yaşındaki Nida Nur Nergiz'i pompalı tüfekle vurup sakat bırakan eski erkek arkadaşı teknisyen 27 yaşındaki Ersin Karakuş hakkında, 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, tutuklu sanık Karakuş´un, olayın ardından Nergiz´in kız kardeşine, "Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu" şeklinde ses kayıtları attığına yer verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:20 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:20
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        Doktor Nida Nur'u vurup sakat bırakmıştı! İşte istenen ceza!
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        Mersin'de olay, geçen yıl 23 Ekim'de merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olan Ersin Karakuş (27), aynı hastanede intörn doktor olan tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'in (24) evinin bulunduğu sokağa gitti.

        ESKİ ERKEK ARKADAŞI TÜFEKLE VURDU

        DHA'da yer alan habere göre burada bir süre araçta bekleyen Karakuş, evine doğru yürüyen eski kız arkadaşı Nergiz'i görünce inip, tüfekle ateş etti.

        AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINDI

        Saçmaların isabet ettiği Nergiz ağır yaralandı. Nida Nur Nergiz, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        SAĞ BACAĞI AMPUTE EDİLDİ

        Tedaviye alınan Nergiz'in sağ bacağı, diz üstünden ampute edildi. Olaydan bir gün sonra yakalanan Karakuş tutuklandı.

        20 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Ersin Karakuş hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Karakuş'un 'Kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasının talep edildiği iddianame, Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        ÖLDÜRME KASTIYLA ATEŞ ETMİŞ

        Karakuş'un işten çıktıktan sonra evine giden Nergiz'e sokakta tüfekle ateş ettiği belirtilen iddianamede, 'öldürme kastıyla' hareket ettiği ifade edildi.

        KARDEŞİNİ ARAYIP, OLAYI İTİRAF ETMİŞ

        İddianamede sanığın, olaydan sonra intörn doktorun kız kardeşine "Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu" şeklinde ses kayıtları attığına yer verildi. Olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini ileri süren Karakuş'un önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

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        #Nida Nur Nergiz
        #Son dakika haberler
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