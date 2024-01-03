Türk futbolunda son döneme damga vuran olaylar!
Bu lig artık çekilmiyor! Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'in başkan tarafından yumruklu saldırıya uğramasının ardından ligler "Süresiz" ertelenmişti. Bir hafta sonra Süper Lig'de "Bunu da gördük" denilecek bir olay daha yaşandı. Trabzonspor 2-1 öndeyken İstanbulspor Başkanı oyuncularını sahadan çekti ve bu olay sonrası sarı-siyahlılar hükmen mağlup ilan edilip üç puanı silindi. Son olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı, karşılaşma öncesi yaşanan kriz nedeniyle ertelendi. Sezon sonunda yapılacak olan yayın ihalesi öncesi ligin marka değerine adeta "yumruk" atılırken, ligde son dönemde yaşanan olayları, cevabı "verilmeyen" iddiaları derledik. Herkes "Yeter" diyor ama hiçbir şey değişmiyor. İşte saha dışında konuşulanlar...
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Türk futbolu belki de tarihinin en olaylı dönemlerinden birini geçiriyor... Üst üste yaşanan skandal hakem hataları, yöneticilerin sert açıklamaları, hakemlere tekmeli-yumruklu saldırılar, sahadan çekilmeler ve son olarak Süper Kupa maçının ertelenmesi... Saha içinden çok saha dışı olaylarıyla konuşulan Türk futbolu, özellikle bu sezon başta olmak üzere son yıllarda birçok tartışmaya sahne oldu. İşte ülke gündemini de meşgul eden futbol camiasındaki olaylar:
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SÜPER KUPA OYNANAMADI
Son olarak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı ertelendi. Maça saatler kala yaşanan ve çözülemeyen bir dizi kriz sonrası müsabaka ileri bir tarihe ertelenirken, takımlar da aynı gece ülkeye geri döndü.
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İSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ
Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırıdan 1 hafta sonra yeniden başlayan Süper Lig, yine büyük bir olaya sahne oldu. 17. haftada oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçı tatil edildi. Karşılaşma sırasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun talimatıyla oyuncular 74'üncü dakikada maçtan çekilip, soyunma odasına gitti. Maçın 68. dakikasında Trabzonspor 2-1 öne geçerken, golden önce faul olduğunu iddia eden İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu sahaya girdi ve takımı soyunma odasına yolladı. İstanbulspor bu olayın ardından PFDK tarafından 3-0 hükmen mağlup ilan edilip üç puan silme cezası aldı. Sarıalioğlu ise 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezasına çarptırıldı.
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ALİ PALABIYIK'TAN BOMBA ETKİSİ YARATAN AÇIKLAMALAR
FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık, Habertürk TV ekranlarında yayınlanan HT Spor programında Sine Çakır Heyse'nin konuğu oldu. Palabıyık, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında flaş ifadeler kullandı:
"Mehmet Büyükekşi kulüplerin isteğiyle hakemlere hem saha içerisinde hem saha dışarısında baskı yaptı. TFF'nin hakemlerle ilgili yaptığı açıklamaları üzülerek izliyoruz. Büyükekşi hakemlerin arkasında olmalıydı. Hakem atama sisteminin nasıl çalıştığını Merkez Hakem Kurulu dahil kimse bilmiyor. Ben geçen sezon yönettiği Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra uzun süre görev almadım ve tekrar ne zaman görev alacağımı da bilmiyordum. Dönemin MHK başkan vekili Tolga Özkalfa'ya durumu ilettim. Kendisi bana, 'Atamaları biz yapmıyoruz, yapay zeka yapıyor. Bunun bir algoritması yok' dedi. Hakem atamalarında son söz sahibi TFF Başkanı Mehmet Büüykekşi'dir. MHK tarafından atamalar yapılır, Büyükekşi'nin masasına konulur. Mehmet Büyükekşi istediği hakemi değiştirir, istediği hakemi de istediği maça atar."
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu sözlerin ardından eski hakem Ali Palabıyık'a dava açacağını söyledi, hakem atamalarıyla ilgili iddiaları yalanladı.
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HALİL UMUT MELER'E YUMRUKLU SALDIRI
11 Aralık 2023'te MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası o dönemki Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Yumruk darbesi ile yere düşen hakem Meler'e Faruk Koca'nın etrafındaki kişilerin tekme attıkları görüntülere yansıdı. Saldırının ardından yere düşen ve uzun süre kalkamayan Halil Umut Meler, hastaneye kaldırıldı. "Artık yeter" diyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, liglerin süresiz ertelendiğini açıkladı. Faruk Koca ile birlikte 3 kişi tutuklandı. PFDK, başkanlık görevinden istifa eden Faruk Koca'ya ömür boyu men cezası verdi. Ligler 19 Aralık'ta yeniden başladı.
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TUZLASPOR BAŞKANINA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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CEYLAN'IN EŞİNDEN "SAHTE SAĞLIK RAPORU ALDILAR" AÇIKLAMASI!
Hakem Hakan Ceylan'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Leyla Ceylan, "İzmir grubu" olarak adı geçen üç hakemin (Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Koray Gençerler) eski tarihli sağlık raporu beyanında bulunduğunu dile getirmişti. TFF'den bu iddiaya verilen yanıtta "Türkiye'nin sahada 7 hakem olan FIFA kotasına 3 VAR hakem kotası eklenmiştir. Bu kota ilk defa eylül ayında oluştuğu için ilgili 3 hakemden FIFA'ya sunulmak üzere yeniden bir sağlık raporu alınması talep edilmiştir. Sağlık raporlarının sahte olmadığı e-nabız görüntüleri ile sabit olup, alındıkları kurumlardan onaylı bir şekilde paylaşılmaktadır" denilmişti.
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ALİ KOÇ'TAN İZMİR GRUPLAŞMASI SÖZLERİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK'nin içerisinde İzmir bölgesi hakemlerinin gruplaştığını ve söz konusu hakemlerin atamalarda etkili olduğunu iddia etmişti. Mevcut MHK'nin başkan ve başkan vekilinin, geçen MHK'nin iki kilit ismi Ahmet İbanoğlu ve Tolga Özkalfa olduğuna dikkat çeken Başkan Koç, "Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Koray Gençerler... Bu isimleri aklınıza kazıyın. Bu İzmir grubunun hakemler arasında sıkıntı yarattığı kulağımıza geliyor. Bunlardan kurtulmadan, Türk futbolu kurtulmaz. Biz bu 'İzmirli Hakem Grubu' olayını UEFA'ya IFAB'a şikayet edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. TFF söz konusu hakemlerin görevlendirilmesine ilişkin iddiaya yanıt verirken, iddialarının gerçek olmadığını dile getirmişti.
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YARDIMCI HAKEM KEMAL YILMAZ İSTİFA ETTİ
Süper Lig 2023-2024 sezonu 9. haftasında Fenerbahçe'nin, evinde Hatayspor'u 4-2 mağlup ettiği mücadelede bir penaltı pozisyonunda orta hakem Volkan Bayarslan'ı uyaran yardımcı hakem Kemal Yılmaz, bu karar sonrası MHK'nin kendisini herhangi bir müsabakaya atamamasını; tüm hakemlerin sahada yönetmelikler dahilinde özgür, tarafsız ve adil karar verme süreçlerini engelleyici veya zorlaştırıcı bir yaklaşım olarak gördüğünü vurgulayarak, hakemliği bıraktığını duyurdu.
İstifaya neden olan pozisyon: Yardımcı hakem Kemal Yılmaz, Fenerbahçe - Hatayspor maçında Edin Dzeko ile Burak Bekaroğlu pozisyonu için orta hakem Volkan Bayarslan'a penaltı uyarısında bulundu. Hakem Bayarslan da yardımcısının uyarısı sonrası penaltıya hükmetti. Ancak, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.
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LALE ORTA'NIN 'GÖRÜNTÜ SIZDIRMA' İDDİALARI GÜNDEM OLDU
2022-23 sezonu oynanırken dönemin MHK Başkanı Lale Orta hakkında müsabaka özet görüntülerine müdahale ettiği ve yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yaptığı iddiaları ortaya çıkmış; daha sonra ise VAR odası görüntülerinin Lale Orta tarafından dışarıya çıkarıldığı öne sürülmüştü. Lale Orta söz konusu iddialara ilişkin olarak "Maçlardan alınan görüntüler, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Tüm görüntüler, yayıncı kuruluşta yayımlamak üzere hazırladığımız 'Kuralına göre' programını hazırlamak için MHK'nin kullanım yetkisindedir" demişti.
Yaşanan bu gelişmeler uzun süre kamuoyunu meşgul ederken TFF, MHK Başkanlığındaki görevi sona eren Lale Orta'yı 18 Kasım 2023'te Etik Kurulu'na sevk etmişti.
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SERDAR TATLI'NIN MEKTUBU
Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, TFF'ye bir mektup bırakarak üç hakemin görevden alınmasını istedi.
Federasyon mektup olayını doğrularken, mektubun yazıldığı Servet Yardımcı'dan herhangi bir açıklama alınamadığını duyurdu. TFF eski başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ise "Bana Serdar Tatlı'nın mektubu için ulaşan olmadı. Yazılı ve sözlü bir bilgi istenmedi. 2 yıl önceki temizlik operasyonumuza engel olundu..." şekilde bir açıklama yayınladı. Bu 3 hakemin Mustafa Öğretmenoğlu, Koray Gençerler ve Serkan Tokat olduğu öne sürüldü.
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UILENBERG İSTİFA ETTİ, TFF YANIT VERDİ
Dönemin MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, MHK'nin görevden alma kararının ardından istifa ederken bu kararı desteklemediğini de kamuoyuyla paylaşmıştı. Uilenberg, "8 Mart Operasyonu" için "8 Mart 2022 tarihi sonsuza kadar Türk Hakemliğinde kara bir sayfa olarak kalacak. Şimdiye kadar hiç böyle bir karar görmedim. Ben bu Merkez Hakem Kuruluna ve bu Merkez Hakem Kurulu Başkanına güvenemem ve destekleyemem." demişti.
TFF ise bu açıklamaya "Yıllarca içinde bulunduğu kuruma yaptığı bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyor ve açıkça iç işlerimize müdahil olma girişimini de şiddetle kınıyoruz. TFF ile olan sözleşmesinin 31.05.2022 tarihinde sonlanacak olması ve bu tarihten sonra kendisi ile göreve devam edilmeyeceğini bilmesine rağmen farklı bir algı yaratma çabası ile gerçek niyetini açıkça ortaya koymuştur" yanıtını vermişti.
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8 MART OPERASYONU: 13 HAKEM GÖREVDEN ALINMIŞTI
2021-22 sezonu oynanırken TFF ve MHK, 8 Mart 2022'de tarihi bir karar alarak Süper Lig'de görev yapan 13 hakemi listeden çıkarmıştı. MHK, Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya'yı hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetleri göz önüne alınarak görevlendirmeme kararı almıştı.
TAHKİM, GÖREVLERİNİ İADE ETMİŞTİ
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 26 Mart 2022'de MHK'nin verdiği görevden alma kararını bozarak hakemlerin görevlerini iade etmişti. Yaşanan bu olay, TFF'de Nihat Özdemir yönetiminin de sonu olmuştu.