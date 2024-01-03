Türk futbolunda son döneme damga vuran olaylar!

YARDIMCI HAKEM KEMAL YILMAZ İSTİFA ETTİ

Süper Lig 2023-2024 sezonu 9. haftasında Fenerbahçe'nin, evinde Hatayspor'u 4-2 mağlup ettiği mücadelede bir penaltı pozisyonunda orta hakem Volkan Bayarslan'ı uyaran yardımcı hakem Kemal Yılmaz, bu karar sonrası MHK'nin kendisini herhangi bir müsabakaya atamamasını; tüm hakemlerin sahada yönetmelikler dahilinde özgür, tarafsız ve adil karar verme süreçlerini engelleyici veya zorlaştırıcı bir yaklaşım olarak gördüğünü vurgulayarak, hakemliği bıraktığını duyurdu.

İstifaya neden olan pozisyon: Yardımcı hakem Kemal Yılmaz, Fenerbahçe - Hatayspor maçında Edin Dzeko ile Burak Bekaroğlu pozisyonu için orta hakem Volkan Bayarslan'a penaltı uyarısında bulundu. Hakem Bayarslan da yardımcısının uyarısı sonrası penaltıya hükmetti. Ancak, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.