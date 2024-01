Büşra Pekin: Kariyer, 'Hayır'larla yönetiliyor

"ZORLAYICI KARAKTERLERİ SEVİYORUM"

• Yeni filmin; ‘Başkan’ hayırlı olsun. Üç çocuğu olan ‘Sakine’ karakterini canlandırıyorsun. Senin için bu filmin özel yanları nelerdi?

Aslında senaryonun dil bütünlüğüydü. Senaryolarda her zaman olmasa da bazen eksikler olabiliyor. Düzelmesi gereken şeyler olabiliyor. Burada o kadar her şey yerli yerindeydi ki... O hikâye, o kadar sıcak bir şekilde o kadar dozunda anlatılmıştı ki, senaryonun genelini çok sevdim. Dönem olarak da en son ocak ayında film çekmiştim ve o süreden beri hiç sete çıkmamıştım. Sette olmak istedim, "Benim şu an enerjimi bir şekilde mesleğimle dışarı vurmam lazım" dedim. Bu senaryo geldiğinde de hikâyeyi çok sevdim ama tabii ki önce yönetmeniyle, yapımcısıyla oturmamız gerekti. Onlardan da o güzel, sıcak enerjiyi alınca, kadronun böyle iyi oyunculardan oluştuğunu duyunca; "Tamam, ben bu işin içerisinde olayım" dedim. Biraz zorlayıcı karakterler oynamayı seviyorum; biraz üzerine çalışmayı, kendime yeni bir kazanımda bulunmayı isterim. ‘Sakine’ bu anlamda beni çok fazla zorlayan bir karakter değildi ama hikâyenin bütünü içerisinde çok güzel bir rolü, çok doğru bir yeri vardı. Ben de iyi oyuncularla paslaşmayı çok seviyorum; Necip Memili, Şerif Sezer partnerimdi. Karşıt aileyle çok fazla denk gelemedik. Diren Polatoğlu ile belki birazcık denk gelebildik. O yüzden böyle bir kadronun içerisinde, böyle bir yapım ekibi, böyle güzel bir bütünlüğün içerisinde olmanın bana iyi geleceğini düşündüm. İyi ki de olmuşum. Çünkü bizim halkımızın çok seveceği bir film olacağına inanıyorum, genel kitleyi iyi yakalayacak bir film olacağını düşünüyorum.