Büşra Pekin: Kariyer, 'Hayır'larla yönetiliyor

"ÜSTÜNE GİTTİM"

• Senin hakkında hep merak ettiğim bir konu var. Neden yazmıyorsun? Üstelik "Yazan, kaderini yazar" diyen Yılmaz Erdoğan gibi bir ustanın tedrisatından geçtin.

Kesinlikle çok şey öğrendim. Senaryo okumalarından da çok şey öğrendim. Üstüne gittim, bir de senaryo dersleri aldım. Şu anda da bir senaryo ekibinde hâlâ yeni bilgileri güncelliyorum. Çok ilgi duyuyorum fakat biraz mükemmeliyetçi bir tarafım var. Ona engel olamadım ama bunu yaptığım zaman güzel şeyler olacağını da hissediyorum. Beni bu anlamda, tek başınalık da mutsuz ediyor. Ben iyi anlaşabildiğim bir kişiyle sohbet ederek bir şeyler üretmeyi tercih ediyorum. Orada ekip çalışmasını seviyorum. Sanıyorum henüz o ekip arkadaşımı ya da ekip arkadaşlarımı bulamadım. "Aradın mı?" dersen, aramadım da, böyle oturduğum yerden, "Kim olur?" diye bekliyorum ama içimde, kalbimde bunun bir gün gerçekleşeceğine dair bir hissiyat var. Tabii ki sıfırdan bir şey yazmıyorum belki ama yazılan senaryolarda, bu filmde herhangi bir dokunuşum olmadı ama çoğu oynadığım filmde mutlaka ya karakterime ya da hikâyenin genelinde bir şey gördüysem, mutlaka oralara dokunuyorum. Sanırım benim uzun yıllardır uzmanlaştığım şey; problemli olan şeyi çözmek. O tamiratı yapmaktan birazcık hoşlanıyor gibiyim. Ya da bir karakter inşa etmek, karakteri konuşturmak. Yazar arkadaşlarımda gördüğüm o yalnızlığı sevmeye bir adapte olabilirsem belki bir şey olabilir. Bende şöyle bir durum var. Evden hiç dışarı çıkmıyorum, çıktıktan sonra da eve girmiyorum. Ona başlamıyorum ama başladıktan sonra da kendimi alıkoyamıyorum.

"BANA KÜSMEDİ"

• Mesleğin sana karşı cömert davrandı mı / davranıyor mu?

Cömert davrandı, çok şükür... Bence iyiyiz, mesleğimle aramız iyi. Belki birazcık kendi yaptığım, biraz uzak durmayı, biraz daha durmayı tercih ettiğim dönemler olmuş olabilir. Mesleğimin o anlamda bana hiçbir ters davranışı olmadı, bana küsmedi. Tabii ki önümüzdeki zamanlarda ne olacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Ben sağlıklı olduğum sürece üretmeye ve çalışmaya devam edeceğimi biliyorum. Zaten sadece bunun için sağlıklı olmak istiyorum. Çalışmayı çok sevdiğim için, sanatın içerisinde herhangi bir dalında olmaktan çok mutlu olduğum için sağlığımı ve enerjimi korumak istiyorum. Spor yapmamdaki en büyük temel hedeflerden biri, oradaki dinçliğimi korumak. Kendime öğretmek, kendimi eğitmek ve eğitildiğim şeyleri de ya projelerle ya da bilgi şeklinde insanlarla paylaşmak.

"O HABERLERE ÇOK HAK VERİYORUM"

• Karşımıza sürekli “Büşra Pekin’in son hali” diye haberler çıkıyor. Gerçekten sürekli bu kadar değişiyor musun?

Ben kilo vermeye başladıktan sonra, ki bu 11 - 12 yıllık bir süreç aslında... Dönem dönem de projelerde kilo alıp verdiğim için böyle bir haber niteliği taşımaya başladı. Ben de bu haberin ilgi çektiğini biliyorum. Çünkü herkes günün sonunda, kilo verme motivasyonunun, kendini daha iyi ve daha hoş bir hale getirebilme motivasyonunun ne olduğunu çok merak ediyor. O yüzden de o haberlere çok hak veriyorum ve bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntı duymuyorum. Benim gönlüm tabii hep projelerim konuşulsun, işim konuşulsun istiyor. Benim bakış açım bu ama bu haberleri de anlıyorum. Evet, değişiyorum. Kilo konusu da bence insanın görüntüsünü ve çehresini çok değiştiren bir şey ama ben de hep şunu düşünüyorum; rollerim için her türlü değişikliğe gitmeye hazırım. ‘Dilberay’da zayıftım, yanaklarım içeri kaçmıştı. Normalde yanaklı bir kızım ama artık zayıfladığım için hoş bir şekil almıştı. "Hayır" dedim, ben her ne kadar Dilberay’ın gençlik yıllarını da oynasam, öyle bir algı var ve benim yanaklı ve gıdılı olmam lazım. Benim için zaten 10 - 15 gün üst üste sağlam karbonhidrat yiyince hemen olabilecek bir şey. O yüzden bunlardan da gocunmuyorum. Mevzu aslında çirkinleşmek, güzelleşmek değil, rolüm ne gerektiriyorsa onu yapıyorum ama kendi hayatımda ne giyindiğime, nasıl göründüğüme önem veriyorum. Ailemden de bu eğitimi aldım. Ben sokağa çıkarken annem eşofmanımı beğenmediği zaman, "Uf anne", deyip çıkıp üstümü değiştirmişliğim var. Normal hayatımda iyi bir yerde durmayı seviyorum ama rollerimde de her türlü kıvama girmek bana büyük keyif veriyor. Çok aşırı kilolu birini de canlandırırım, çok zayıf birini de ama sağlığımı da gözetmek zorundayım.