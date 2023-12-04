Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.055,43 %0,36
        DOLAR 28,9377 %0,06
        EURO 31,4604 %-0,04
        ALTIN 1.932,22 %0,42
        FAİZ 40,59 %1,81
        GÜMÜŞ GRAM 23,59 %-0,40
        BITCOIN 41.504,00 %4,47
        GBP/TRY 36,6930 %-0,14
        EUR/USD 1,0866 %-0,12
        BRENT 78,13 %-0,95
        ÇEYREK ALTIN 3.159,47 %0,43
        Haberler Ekonomi Emlak Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu - Emlak Haberleri

        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu

        TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; aralık ayında iş yerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53.40 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 10:06 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla iş yerleri için uygulanan kira zam oranı tavanı da ortaya çıktı.

        Kasımda aylık enflasyon yüzde 3.28, yıllık enflasyon yüzde 61.98 olarak açıklandı.

        İş yerlerini kiralarında uygulanan zam tavanı ise enflasyondaki on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Kasımda bu rakam yüzde 53.40 oldu.

        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı

        Dolayısıyla açıklanan verilerle aralık ayında iş yeri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı yüzde 53.40 olarak kayıtlara geçti.

        KONUTTA YÜZDE 25 DEVAM EDİYOR

        Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        "Acilen transfer"
        "Acilen transfer"
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bitcoin 41.000 doları aştı
        Bitcoin 41.000 doları aştı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        ABD savaş gemisine saldırı!
        ABD savaş gemisine saldırı!
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        Çelişkili açıklama
        Çelişkili açıklama
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Habertürk Anasayfa