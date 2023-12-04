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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Kasım ayı enflasyonu açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Kasım ayı enflasyonu açıklandı

        Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 61.98 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 10:01 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:21
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        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
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        TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61.98, bir önceki aya göre ise yüzde 3.28 yükseldi.

        Ekimde yıllık enflasyon yüzde 61.36, aylık enflasyon ise yüzde 3.43 olarak açıklanmıştı.

        TÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2023:

        LOKANTA VE OTELLER ARTIŞTA ZİRVEDE

        Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 37,54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92.86 ile lokanta ve oteller oldu.

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        TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Kasım 2023:

        Ana harcama grupları itibarıyla kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,31 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, aylık olarak artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,17 ile konut oldu.

        ZAM ŞAMPİYONU TEREYAĞI

        Kasımda aylık olarak en fazla fiyatı artan ürün ise yüzde 13,63 ile tereyağı oldu. Tereyağını aylık yüzde 11.94'lük yükselişle konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler takip etti. Taze süt fiyatı yüzde 10,30, sigara fiyatları ise yüzde 10,02 yükseldi.

        En yüksek artış gösteren temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
        Tereyağı 13,63
        Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler 11,94
        Taze süt 10,30
        Sigaralar 10,02
        Peynir 9,94
        Kuru sebze 9,77
        Ev ile ilgili temizlik malzemeleri 7,92
        Kümes hayvanları eti 5,68
        Pirinç 4,97
        Mücevheratlar, saat ve kol saatleri 4,47

        ÇEKİRDEK ENFLASYON

        Çekirdek enflasyon olarak da bilinen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,56 olarak gerçekleşti.

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