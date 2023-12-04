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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Maaşlara 5 aylık enflasyon farkı belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Maaşlara 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

        Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyonunu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09 olarak açıkladı. Temmuz - kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65. Peki 5 aylık dönemde maaşlarda ne kadar enflasyon farkı doğacak? Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına ne kadar zam olacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 04.12.2023 - 10:12 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:12
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        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09, yıllık enflasyonu da yüzde 61.98 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 35.24 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

        MEMURLARIN ENFLASYON FARKI

        Memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayındaki toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Temmuz ayından sonraki dönemde yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, beş aylık dönemde memur maaşları için yüzde 27.58 oranında enflasyon farkı doğdu.

        Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2023 yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edildi.

        Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette yıl sonu enflasyon beklentisindeki yükseliş kasım ayında bir miktar geriledi. Piyasa katılımcılarının ekim ayı anketinde yüzde 68.01 olan yıl sonu enflasyon beklentisi kasım ayı anketinde yüzde 67.23’e geriledi.

        OCAKTA MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

        Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.

        Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.

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        Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 67.23 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 39.63, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 51.48 oranında zam yapılacak.

        Memur ve emekli memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zammın yüzde 15’i toplu sözleşme zammından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak.

        İŞÇİ VE ESNAFIN EMEKLİ AYLIĞI ZAMMI NE OLACAK?

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen hafta maaş zamlarıyla ilgili önemli açıklama yaptı. Memur maaş zammının ne olacağının sözleşmeyle belli olduğunu, memurun zammının memur emeklilerine de yansıyacağını vurguladı.

        Yılmaz, işçi emeklilerinin maaş zammının biraz daha az olacağına dikkat çekerek, “Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var” dedi.

        7.500 liranın altındaki maaşlar için de bütçe imkânlarını zorlayarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarıyla ilgili yukarıda anlatılan zam oranları, mevcut kanunda bir değişiklik olmaması halinde geçerli olacak.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın açıklamasına göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zammın memur maaş zammına eşitlenmese bile yakınlaştırılacağını beklemek mümkün görünüyor.

        Hiçbir değişiklik yapılmadığı takdirde emekli memur aylıkları ile SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zam arasında yaklaşık 12 puanlık bir fark olacak.

        En düşük 7.500 TL tutarındaki aylığın artırılmaması halinde ise ocak ayında enflasyon farkı oranında yapılacak zam sadece kök aylıklara uygulanacak. Bu durumda, kök aylığı 5.350 TL’nin altındaki emekliler, gelecek yılın ocak – haziran döneminde de 7.500 lira aylık almaya devam edecekler.

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        #TÜİK
        #maaş zammı
        #enflasyon farkı
        #emekli maaş
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