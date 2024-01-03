SON DAKİKA ENFLASYON: TÜİK 2023 ve Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Aralık ayı ve 2023 enflasyon oranı (verileri) ne oldu? - İş-Yaşam Haberleri

SON DAKİKA ENFLASYON: TÜİK 2023 ve Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Aralık ayı ve 2023 enflasyon oranı (verileri) ne oldu? - İş-Yaşam Haberleri

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TÜİK Aralık 2023 enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.93, yıllık olarak ise yüzde 64.77 yükseldi. TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 53.86 olarak gerçekleşti

Böylece 2023'te yıllık bazda enflasyon 22 yılın zirvesine çıktı. 2022 yılında enflasyon yüzde 64.27 olmuştu.

Yıl Enflasyon (%) 2000 39,0 2001 68,5 2002 29,7 2003 18,4 2004 9,3 2005 7,72 2006 9,65 2007 8,39 2008 10,06 2009 6,53 2010 6,4 2011 10,45 2012 6,16 2013 7,4 2014 8,17 2015 8,81 2016 8,53 2017 11,92 2018 20,3 2019 11,84 2020 14,6 2021 36,08 2022 64,27 2023 64,77

LOKANTA VE OTELLER ZİRVEDE

Aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40.39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93.24 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Aralık 2023 AYAKKABI VE GİYİM BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DÜŞTÜ Aylık olarak bakıldığında ise bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1.33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 5.30 ile eğlence ve kültür olarak kayıtlara geçti. REKLAM TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Aralık 2023: .png ZAM ŞAMPİYONU SEBZE VE İLAÇ TÜİK verilerine göre aralıkta aylık olarak en çok yüzde 27.38 ile sebze fiyatı yükseldi. Bunu yüzde 14.47'lik artış ile ilaç fiyatları ve yüzde 14.38'lik yükselişle kuzu eti fiyatı takip etti. En yüksek artış gösteren temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) 27,38 İlaçlar 14,47 Kuzu eti 14,38 Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler 10,93 Buzdolabı, dondurucu, donduruculu buzdolabı 7,94 Diğer katı ve sıvı yağlar 6,44 Şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri 6,35 Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler 5,65 Un ve diğer tahıllar 4,83 Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri 3,91 ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 68.02 Çekirdek enflasyon olarak da bilinen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68.02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58.58 olarak gerçekleşti.