2023 enflasyonu açıklandı
Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 64.77 oldu. Böylece yıllık bazda enflasyon 2001'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı
TÜİK Aralık 2023 enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.93, yıllık olarak ise yüzde 64.77 yükseldi. TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 53.86 olarak gerçekleşti
Böylece 2023'te yıllık bazda enflasyon 22 yılın zirvesine çıktı. 2022 yılında enflasyon yüzde 64.27 olmuştu.
LOKANTA VE OTELLER ZİRVEDE
Aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40.39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93.24 ile lokanta ve oteller oldu.
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Aralık 2023
AYAKKABI VE GİYİM BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DÜŞTÜ
Aylık olarak bakıldığında ise bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1.33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 5.30 ile eğlence ve kültür olarak kayıtlara geçti.
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Aralık 2023:.png
ZAM ŞAMPİYONU SEBZE VE İLAÇ
TÜİK verilerine göre aralıkta aylık olarak en çok yüzde 27.38 ile sebze fiyatı yükseldi. Bunu yüzde 14.47'lik artış ile ilaç fiyatları ve yüzde 14.38'lik yükselişle kuzu eti fiyatı takip etti.
ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 68.02
Çekirdek enflasyon olarak da bilinen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68.02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58.58 olarak gerçekleşti.