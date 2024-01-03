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İstanbul'da olay, Güngören Sanayi Mahallesi'nde bir sokaktaki 4 katlı iş merkezinin en üst katında bulunan ayakkabı imalathanesinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

VİNÇ SEPETTE DENGESİNİ KAYBETTİ DHA'da yer alan habere ve iddialara göre, imalathanede çalışan Servet Parlak (52), iş yerinin en üst katından vinç sepeti ile malzeme indirdiği sırada dengesini kaybetti.

4. KATTAN OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ Parlak, 4. kattan park halinde bulunan otomobilin cam tavanına çarparak arka koltuğa düştü. Gürültüyü duyan işçiler bir süre olayın ne olduğunu anlamaya çalıştı.

SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ Servet Parlak'ın park halindeki otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yattığını gören işçiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. REKLAM

KAFATASINDA VE VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Parlak'ı arka koltuktan alarak ambulansa bindirdi. Ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı işçinin kafatasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

MÜDAHALE ANI KAMERADA Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken park halindeki otomobilde de hasar oluştu. İşçinin otomobilin içerisinden alınarak ambulansa sevk edildiği anları ise bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

"GÜRÜLTÜ GELDİ DIŞARIYA KOŞTUK" Sokakta esnaf olan Deniz Sezer, "İş yerinde biz otururken bir gürültü geldi ve dışarıya koştuk. Arkadaş caraskalı büyük bir ihtimalle tutarken caraskal düşüyor caraskal onu çekiyor aşağıya doğru. Arabanın üstüne düşüyor. Gördüğümüzde arabanın içerisindeydi. Sonra ambulans gelip arkadaşı götürdü" dedi.