İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda 10 dakika arayla peş peşe patlamalar meydana geldi.

Kerman’da, Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçekleşen patlamanın kapsamı ya da sebebine ilişkin detay verilmezken; İran televizyonu terör saldırısında en az 103 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülkede bir günlük yas ilan edildi. Diğer yandan, Kirman Valiliğinden yapılan açıklamada da eyalette 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da "fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığı" şeklinde bir haber yayımladı.

İRAN CUMHURBAŞKANI: TERÖRLE KARARLI MÜCADELE EDECEĞİZ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıların failleri ve planlayıcılarının en kısa zamanda tespit edilip cezalandırılacağını belirterek, "terörle kararlı mücadele" mesajı verdi.

Mesajında, terör eylemini kınayan ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına taziyelerini ileten Reisi, yetkililerden saldırılardan zarar görenlerin acılarının hafifletilmesi ve Kirman'ın huzur ve sükunete kavuşturulması için gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını istedi.

Terör saldırısını "insanlık dışı" olarak niteleyen Reisi, "Kuşkusuz, bu korkak eylemin kara kalpli failleri ve liderleri, güvenlik ve kolluk kuvvetleri tarafından en kısa zamanda tespit edilecek ve bu menfur eylemden dolayı cezalandırılacaktır." dedi.

Reisi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Düşmanlar, bu tür eylemlerin İran halkının İslami ideallerini savunma konusundaki demir kararlılığını hiçbir zaman sekteye uğratamayacağını bilmelidir. İran, savaş meydanında terör ve şiddetin köklerini kurutma konusunda eskisinden daha kararlıdır."