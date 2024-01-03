İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
İran'da, Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde mezarı yakınında 10 dakika arayla art arda iki patlama meydana geldi. İran televizyonu, patlamanın hemen ardından en az 103 kişinin öldüğü bilgisini verdi. Saldırılarda en az 211 kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlamanın ardından yaşanan panik anı kameralara yansırken İran medyası saldırının bomba yüklü 2 çantanın patlaması sonucu gerçekleştiğini aktardı. Ülkede yas ilan edildi.
İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda 10 dakika arayla peş peşe patlamalar meydana geldi.
İRAN TELEVİZYONU: EN AZ 103 ÖLÜ VARABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani.
Kerman’da, Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçekleşen patlamanın kapsamı ya da sebebine ilişkin detay verilmezken; İran televizyonu terör saldırısında en az 103 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İRAN'DA 1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİİran'da yaşanan patlamaların ardından olay yeri havadan böyle görüntülendi.
Saldırılarda en az 211 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ülkede bir günlük yas ilan edildi. Diğer yandan, Kirman Valiliğinden yapılan açıklamada da eyalette 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.
İRAN'DAKİ SALDIRININ HEMEN SONRASI
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da "fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığı" şeklinde bir haber yayımladı.
Patlamaların ardından halktan bölgeyi terk etmeleri istendi. Son gelen haberlere göre bölgede caddeler boşaltılmış durumda.
Öte yandan saldırının hemen sonrasında yaşananlar ise kameralara böyle yansıdı.
PUTIN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Rusya Devlet Başkanı Putin, 'terörizmin tüm formlarını kınadığını' belirterek İran'a başsağlığı mesajı gönderdi.
İRAN CUMHURBAŞKANI: TERÖRLE KARARLI MÜCADELE EDECEĞİZ
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıların failleri ve planlayıcılarının en kısa zamanda tespit edilip cezalandırılacağını belirterek, "terörle kararlı mücadele" mesajı verdi.
Mesajında, terör eylemini kınayan ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına taziyelerini ileten Reisi, yetkililerden saldırılardan zarar görenlerin acılarının hafifletilmesi ve Kirman'ın huzur ve sükunete kavuşturulması için gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını istedi.
Terör saldırısını "insanlık dışı" olarak niteleyen Reisi, "Kuşkusuz, bu korkak eylemin kara kalpli failleri ve liderleri, güvenlik ve kolluk kuvvetleri tarafından en kısa zamanda tespit edilecek ve bu menfur eylemden dolayı cezalandırılacaktır." dedi.
Reisi, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Düşmanlar, bu tür eylemlerin İran halkının İslami ideallerini savunma konusundaki demir kararlılığını hiçbir zaman sekteye uğratamayacağını bilmelidir. İran, savaş meydanında terör ve şiddetin köklerini kurutma konusunda eskisinden daha kararlıdır."
İRAN İÇİŞLERİ BAKANI: KARARLI BİR CEVAP VERECEĞİZ
İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Kirman'da düzenlenen bombalı saldırılara ilişkin, "İran güvenlik güçlerinin, bu suçu işleyenlere en kısa zamanda ezici ve kararlı bir cevap vereceğini" belirtti.
Vahidi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninde meydana gelen iki patlamayı değerlendirdi.
"SALDIRI KOMPLOLARIN DEVAMI"
Saldırıyı, daha önce yapılan "komploların devamı" olarak değerlendiren Vahidi, Kirman’da şu an durumun güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu belirtti.
Vahidi, güvenlik güçlerinin patlamanın sorumlularına en kısa sürede "ezici ve kararlı bir cevap" vereceğini ifade etti.
Olaya ilişkin araştırmaların devam ettiğini söyleyen Vahidi, sosyal medyada paylaşılan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini, gerekli bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.
İranlı Bakan, ayrıca, bölgedeki iletişim ağında herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.