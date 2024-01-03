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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Amerika çıkarması: Hedef Evander! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Amerika çıkarması: Hedef Evander!

        Devre arası transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray MLS ekibi Portland'da forma giyen Evander'i gündemine aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 16:49 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:49
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        • 1

          Ocak ayında kadroya yeni isimleri dahil etmeye hazırlanan Galatasaray, 2022-2023 sezonu yaz transfer döneminde de ilgilendiği Brezilyalı Evander'i yeniden gündemine aldı.

        • 2

          Yayıncı kuruluşun haberine göre, Galatasaray'ın Evander için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı bildirildi.

        • 3

          Öte yandan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Ziyech'in ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği ve özellikle Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi.

        • 4

          MLS ekibi Portland'da forma giyen orta saha oyuncusu, geçen sezon çıktığı 27 maçta 9 gol ve 4 asist üretti.

        • 5
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