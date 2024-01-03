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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Milletvekili maaşları belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Milletvekilleri yeni yılda ne kadar maaş alacak?

        Memur maaş zamlarının netleşmesinin ardından milletvekillerinin yeni yılda alacakları zamlı maaşlar da belli oldu. Peki milletvekilleri yeni yılda ne kadar maaş alacaklar? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 03.01.2024 - 15:46 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:56
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        Milletvekili maaşları belli oldu
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        Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 49.25 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına yapılan zamdan milletvekilleri de yararlanacak. Temmuz – aralık döneminde 95.1 bin TL olan milletvekili maaşları ocak ayında 141.9 bin liraya yükselecek.

        Emekli milletvekili aylıkları 2022 yılına kadar Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli idi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maaş zammından yararlanmamak için üst üste ödenek artışı istemeyince 2022 yılında yapılan kanun değişikliği ile milletvekili emekli aylığı Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmaktan çıkartılarak göstergeye bağlandı. Buna göre, milletvekillerinin ek ödeme dahil 65 bin lira olan emekli aylığı ocak ayında 97 bin liraya çıkacak.

        Aktif göreve devam eden milletvekillerinin bazıları aynı zamanda emekli aylığı da alıyorlar. Emekli aylığı alan milletvekillerinin eline geçen toplam tutar 160 bin liradan 239 bin liraya çıktı.

        Emekli başbakan ve TBMM başkanlarının aylıkları ise 71 bin liradan 106 bin liraya yükseldi.

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