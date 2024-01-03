Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
TÜİK, aralık ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak ortaya çıktı
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Giriş: 03.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:52
TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.
On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 53,86 oldu.
KONUTTA YÜZDE 25 DEVAM EDECEK
Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.