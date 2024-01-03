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        Haberler Dünya Ortadoğu İRAN'DA PATLAMA| Son dakika haberi: İran'da, Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda iki patlama meydana geldi! İran'da anlık son durum

        İran'da art arda patlama! En az 73 ölü!

        İran'da, Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde mezarı yakınında 10 dakika arayla art arda iki patlama meydana geldi. İran televizyonu, patlamanın hemen ardından en az 73 kişinin öldüğü bilgisini verdi. Saldırılarda en az 170 kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlamanın ardından yaşanan panik anı kameralara yansırken İran medyası saldırının bomba yüklü 2 çantanın patlaması sonucu gerçekleştiğini aktardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 15:04 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:51
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        İran'da art arda patlama! En az 73 ölü!
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        İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda 10 dakika arayla peş peşe patlamalar meydana geldi.

        İRAN TELEVİZYONU: EN AZ 73 ÖLÜ VAR

        ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani.
        ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani.

        Kirman’da, Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçekleşen patlamanın kapsamı ya da sebebine ilişkin detay verilmezken; İran televizyonu terör saldırısında en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Saldırılarda en az 170 kişinin de yaralandığı bildirildi.

        İRAN'DAKİ SALDIRININ HEMEN SONRASI

        yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da "fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığı" şeklinde bir haber yayımladı.

        Patlamaların ardından halktan bölgeyi terk etmeleri istendi. Son gelen haberlere göre bölgede caddeler boşaltılmış durumda.

        Öte yandan saldırının hemen sonrasında yaşananlar ise kameralara böyle yansıdı.

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