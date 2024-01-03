İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda 10 dakika arayla peş peşe patlamalar meydana geldi.

İRAN TELEVİZYONU: EN AZ 73 ÖLÜ VAR

ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani.

Kirman’da, Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçekleşen patlamanın kapsamı ya da sebebine ilişkin detay verilmezken; İran televizyonu terör saldırısında en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırılarda en az 170 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İRAN'DAKİ SALDIRININ HEMEN SONRASI

yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da "fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığı" şeklinde bir haber yayımladı.

Patlamaların ardından halktan bölgeyi terk etmeleri istendi. Son gelen haberlere göre bölgede caddeler boşaltılmış durumda.

Öte yandan saldırının hemen sonrasında yaşananlar ise kameralara böyle yansıdı.