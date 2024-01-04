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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fatih Terim galibiyetle başladı: Panathinaikos 2-0 PAS Giannina - Futbol Haberleri

        Fatih Terim galibiyetle başladı: Panathinaikos 2-0 PAS Giannina

        Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile çıktığı ilk maçta PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.01.2024 - 00:06 Güncelleme: 04.01.2024 - 00:12
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        Galibiyetle başladı
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        Ligin 16. haftasında PAS Giannina'yı konuk eden Panathinaikos'a galibiyeti, 25. dakikada Fotis Ioannidis ve 48. dakikada Tonny Vilhena'nın golleri getirdi.

        Lider PAOK'un ardından ikinci sırada yer alan Panathinaikos, puanını 37'ye yükseltirken, 9 puanlı PAS Giannina son sırada kaldı.

        Geçtiğimiz hafta Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk maçına çıktı. Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi´nin 16´ncı haftasında PAS Giannina ile karşı karşıya geldi. Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Panagiotis Tsiaras yönetti. Karşılaşma Yunanistan´daki şiddet olayları sebebiyle seyircisiz oynandı. Maçların seyircisiz oynanması da 12 Şubat 2024´e kadar devam edileceği belirtildi.

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        Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşmaya; Brignoli - Vagiannidis, Jedvaj, Mladenovic, Perez, Mancini, Vilhena, Arao, Ioannidis, Bernard ve Aitor 11´iyle çıktı. Karşılaşmanın büyük bir bölümünde rakibine üstünlük kuran Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos´ta 25´inci dakikada Bernard´ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Fotis Ioannidis sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. Golden sonra Panathinaikos, üst üste etkili pozisyonlara girdi fakat bu pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarıya Fatih Terim önderliğindeki Panathinaikos, 1-0 üstün tamamladı.

        İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Panathinaikos´ta bu kez Vilhena sahneye çıktı. 48´inci dakikada ceza yayından Tonny Vilhena´nın gelişine şutuyla fark 2´ye yükseldi: 2-0. Vilhena´nın golü sonrasında karşılaşmada tempo düşerken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Terim´in öğrencileri mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Panathinaikos, ligdeki 12´nci galibiyetini elde etti ve puanını 37´ye çıkararak haftayı 2´nci sırada tamamladı. PAS Giannina ise 9´uncu mağlubiyetini alarak 9 puanla son sırada kaldı.

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