Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, neler yaşandı?
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken dün öğlen saatlerinde dünyanın gözü İran'a kilitlendi. 4 yıl önce ABD'nin Bağdat'a düzenlediği saldırıda öldürülen Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe iki patlama yaşandı 10 dakika arayla gerçekleşen saldırılarda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti, İran saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttu ve İsrail'in ağır bir bedel ödeyeceğini açıkladı
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Çarşamba günü İran'ın Kerman eyaletinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümünde peş peşe iki patlama yaşandı.
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Kasım Süleymani'nin mezarına 700 metre ve 1 kilometre yakınlarında 10 dakika arayla gerçekleşen patlamalar İranlı yetkililer tarafından terör saldırısı olarak açıklandı.
Saldırılarda en az 100'e yakın kişi hayatını kaybetti, 211 kişi de yaralandı.
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Süleymani, dört yıl önce dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle ABD'nin Bağdat'a düzenlediği hava saldırısından öldürülmüştü.
Bir diğer devlet televizyonu IRINN, Süleymani'nin mezarı yakınındaki ilk patlamanın, otomobilin içindeki valize yerleştirilen bombanın uzaktan patlatılarak gerçekleştirdiğini bildirdi.
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İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, ilk patlamanın saat 15.00'te meydana geldiğini söyledi. Vahidi, daha ölümcül olan ikinci patlamanın 20 dakika sonra insanların yardıma koşmasıyla birlikte meydana geldiğini dile getirdi.
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REİSİ: İSRAİL AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEK
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi patlamalarda İsrail'i sorumlu tuttu ve İsrail'in ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi.
Reisi yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimi uyarıyorum, bu suçun ve işlediğiniz suçların bedelini ağır bir şekilde ödeyeceğinizden şüpheniz olmasın" dedi. Reisi, İsrail'in cezasının "üzücü ve ağır" olacağı konusunda uyardı.
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CNN International'da yer alan haberde İsrail ordusunun bu konuyla ilgili sorulara yorum yapmadığı belirtildi.
İran dini lideri Ayeltullah Ali Hamaney, İran'ın sert bir tepki vereceği uyarısında bulundu.
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İSRAİL ORDUSU SÖZCÜSÜ: YORUM YAPMAYACAĞIM
İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv yönetiminin, İran’da çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarıyla alakası olup olmadığı hususunda yorum yapmaktan kaçındı.
Hagari, düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin İsrail’in İran’da meydana gelen saldırılarla alakasının bulunup bulmadığına ilişkin sorusuna, "Bu konuda yorum yapmayacağım." şeklinde cevap verdi.
Ordu Sözcüsü Hagari, "Hamas ile savaşa odaklandığımızı söyleyebilirim. Bu savaş için gerçekleştirilmesi gereken açık hedefler var ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
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"ABD'NİN DAHLİ OLMAMIŞTIR"
Diğer yandan saldırının arkasında ABD olduğuna ilişkin iddiaları yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, "ABD hiçbir şekilde buna dahil olmamıştır, aksi yöndeki iddialar gülünçtür. İkincisi, İsrail'in bu patlamalarda dahli olduğuna inanmak için bir nedenimiz yok." dedi.
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İran, patlamaların ardından bir günlük yas ilan etti ve Reisi bugün Türkiye'ye planlanan ziyaretini de iptal etti.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.