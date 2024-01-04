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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da kuyumcu hakkında "kar payı vurgunu" iddiası

        Bursa'da kuyumcu hakkında "kar payı vurgunu" iddiası

        Bursa'da bir kuyumcunun, sattığı altınları emanetine alarak kar payı taahhüdünde bulunduğu ve piyasadan topladığı 500 milyon liradan fazla parayla ortadan kaybolduğu iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, kuyumcuda çalışan 3 kişi gözaltına alındı. İddiaların odağındaki kuyumcu ise kurulan özel ekibin titiz çalışması sonucu 4 saatte yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 01:47 Güncelleme: 04.01.2024 - 02:45
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        Kuyumcu hakkında "kar payı vurgunu" iddiası
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sattığı altınları kendisine emanet etmeleri şartıyla müşterilerine kar payı verdiği sistemden çıkmak isteyenler olunca para ve altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcuya yönelik soruşturma kapsamında, bu kişinin çalışanları olan 3 şüpheli yakalandı.

        İddiaya göre, ilçede kuyumculuk yapan A.Ö. (44), yakın çevresindeki kişilere emanete bırakmaları şartıyla piyasa fiyatının altında değerlerle Cumhuriyet altını satmaya başladı. Bir süre sonra kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısının artmasıyla sistem büyüdü ve A.Ö, altın üzerinden kar payı dağıtmaya başladı.

        SİSTEMİN ADI "YAVRU"

        "Yavru" adı verilen sistemde, parasıyla gelen müşterilere altın satan A.Ö, bunu emanetinde tuttuğunu söyleyerek daha sonra belirli periyotlarda yüzde 4 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda kar payı dağıttı.

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        A.Ö'nün bir süredir taahhüt ettiği altınları ya da altın değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlanması üzerine bazı kişiler altınlarını sistemden çıkartmak istedi.

        Kuyumcu dükkanının açık olmadığını gören bu kişilerden bazıları, telefonla aradıkları A.Ö'ye ulaşamadı. Mağdurlar, A.Ö'nün kaçtığını ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki söz konusu dükkana gelerek çevresine emniyet şeridi çekti.

        AA'nın haberine göre; savcılık izniyle kuyumcunun kapısı itfaiye ve çilingir marifetiyle açılmak istense de açılamadı. Kuyumcuda çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

        "DOLANDIRILAN PARA 500 MİLYON LİRADAN FAZLA" İDDİASI

        Çok sayıda kişiyi 500 milyon liradan fazla dolandırdığı iddia edilen A.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        ÖZEL EKİP KURULDU, YAKALANDI

        Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü'nde görevli ekipler, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma yürüttü.

        Ekipler, titiz çalışma sonrasında A.Ö'yü yaklaşık 4 saatte yakaladı. Şüpheli, daha sonra Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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