Adana'da kayıp çocuk, 7 saat sonra dağlık alanda uyurken bulundu
Adana'nın Karaisalı ilçesinde ailesi hayvanları otlatırken kaybolan 7 yaşındaki Ferdi Gönen, ekiplerin 7 saat süren arama çalışmalarında dağlık alanda uyurken bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığının anlaşılması üzerine ailesine teslim edildi
Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Bekirli köyünde hayvancılıkla uğraşan Kemal Gönen, eşi ve oğlu Ferdi ile birlikte hayvanlarını otlatmak için dağlık bir bölgeye gitti.
GÖZDEN KAYBOLDU, ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Anne ve babası hayvanlarla ilgilenirken Ferdi, dün saat 16.00 sıralarında gözden kayboldu. Oğullarını arayan Kemal Gönen ve eşi, sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Ailenin ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve komandolar sevk edildi. Ekipler, özel eğitimli köpeklerle Ferdi'yi bulmak için arama çalışması başlattı.
7 SAAT SONRA DAĞLIK ALANDA UYURKEN BULUNDU
DHA'nın haberine göre; ekiplerin 7 saat süren çalışması sonucunda küçük Ferdi, dağlık alanda uyurken bulundu. Sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edilen Ferdi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.