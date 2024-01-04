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        Haberler Gündem YAĞMUR VE KAR UYARISI | Son dakika hava durumu 4 Ocak: Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı

        Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu; Doğu Anadolu ise kar yağışlı olacak. Yağışların Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 07:40 Güncelleme: 04.01.2024 - 08:19
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        Bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 17°

        Ankara

        Bulutlu 13°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 18°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 17°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 14°

        Bursa

        Yağmurlu 15°

        Adana

        Kısmen Güneşli 18°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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