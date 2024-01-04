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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı

        İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı

        İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıkarak sosyal medyada gündem oldu. Daha önce de atış yaptığı anları yayınlayan sunucu, İsrail halkının silahlanması gerektiğini savunmuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 02:31 Güncelleme: 04.01.2024 - 02:31
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        İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
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        İsrail'in Kanal 14 televizyonun sunucularından Lital Shemesh'in yayına belinde tabancasıyla katıldığını gösteren fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

        Söz konusu fotoğrafta, Shemesh'in aşırı sağ görüşleriyle önce çıkan Kanal 14 stüdyosunda konuklarıyla katıldığı yayında belinde tabanca olduğu görülüyor.

        "SİLAHLANIN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

        Belinde tabancayla yayını sunan ve sosyal medyada fotoğrafı gündem olan Shemesh, paylaşımlarında da bu yönde mesajlar veriyor.

        Shemesh'in X sosyal medya hesabında, atış poligonundaki bir fotoğrafını paylaşarak, İsraillilere silahlanma çağrısı yaptığı dikkati çekti.

        İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği saldırılar ve İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarının ardından, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası başlatmıştı.

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        Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğüne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirten Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

        Bu karelerde Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.

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