Fenerbahçe'de 3 ayrılık yolda: Kent, Samet, Batshuayi...
Fenerbahçe'de takımdan gidecek isimler netlik kazanmaya başladı. Teklif gelmesi durumunda Ryan Kent, Samet Akaydın ve Michy Batshuayi ile yollar ayrılacak. İşte detaylar...
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Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertlilerde takıma katılacak oyuncular kadar ayrılacak isimler de merak ediliyor.
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Sezon başında transfer edilen fakat yeterli katkıyı sağlayamayan Ryan Kent ile yolların ayrılması planlanıyor.
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İsmail Kartal’ın sağ kanatta şans verdiği futbolcu, düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmeyi hedefliyor.
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8 maçta forma giyen İngiliz oyuncu 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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Fenerbahçe’nin milli stoperi Samet Akaydın da takımdan ayrılması gündemde olan isimlerin başında geliyor.
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29 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal’ın sezonun geri kalan bölümündeki planlamasında yer almıyor.
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Fenerbahçe'de ayrılması beklenen bir diğer isim Michy Batshuayi.
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Edin Dzeko’nun gerisinde kalan ve yeteri kadar süre alamayan Belçikalı golcü, takımdan gitmek istiyor.
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Gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, yabancı bir santrfor ile sözleşme imzalayarak hücum gücünü arttırmayı hedefliyor.
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