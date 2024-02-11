Okan Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda! 2 maç kaldı...
Tam 30 maçtır taraftarı önünde kaybetmeyen Galatasaray, iç sahada üst üste 16. lig zaferini kazandı. Okan Buruk, Galatasaray tarihinde en uzun seriyi yapan yerli hoca olarak tarihe geçerken Galatasaray, efsane sezonu olan 1999-2000'deki istatistiğini tekrar ettirdi
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Sezon başından beri evinde hiçbir lig maçında kaybetmeyen Galatasaray, formda rakibi Başakşehir'i de evinden eli boş gönderdi.
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Geçen yıldan itibaren iç sahada üst üste 16. lig zaferine ulaşan Sarı-Kırmızılılar, son 30 maçlık periyotta ise taraftarı önünde kaybetmedi.
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Galatasaray tarihinde bunu başaran tek yerli hoca olarak tarihe geçen ve rekoru geliştiren Okan Buruk'un hedefinde artık Lucescu var.
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Rumen teknik adam, Mayıs 2001 ile Mayıs 2002 arasında iç sahada art arda 18 lig maçını kazanmıştı. Evinde bu sezon puan kaybı yaşamayan tek takım konumundaki Cim Bom, aynı zamanda 1999-2000'deki müthiş seriyi de tekrarlıyor.
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Galatasaray, efsane sezonda olduğu gibi Süper Lig'in 25. haftasını yine 66 puanla kapattı.
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LİGDE SON 13 MAÇINI KAYBETMEDİ
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.
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SAHASINDA 30 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 30 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 29 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
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EVİNDE BU SEZON 13'TE 13 YAPTI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 13. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
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Galatasaray'ın başında evindeki son 16 Süper Lig müsabakasını kazanan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla iç sahada üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam ünvanını elde etti.
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