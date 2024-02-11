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        Haberler Yaşam İztuzu Plajı'nda takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok - Haberler

        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok

        İztuzu Plajı'nda DEKAMER tarafından takip edilen 60 deniz kaplumbağasından 56'sının sinyalinin kesildiği bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:08
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        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda faaliyetini sürdüren Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) uydu üzerinden takip ettiği 60 deniz kaplumbağasından 56'sının sinyalinin kesildiği bildirildi.

        Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki, dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda DEKAMER, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler arasında kırmızı listesinde yer alan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yaşamlarını 14 yıl önce uydudan takibe başladı.

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        Aralarında 2019 yılında denize bırakıldığında kamuoyunun ilgisini çeken 'Tuba' adlı kaplumbağanın da bulunduğu 60 deniz kaplumbağası, uydu takip cihazıyla izleniyor.

        Bu kaplumbağadan 56'sının sinyali kesildiği, sadece 'Güzel İzmir', 'Landinoh', 'Alice' ve 'Talay'ın uydudan takip edilebildiği bildirildi.

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        #haberler
        #İztuzu Plajı
        #Muğla
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