Galatasaray - Başakşehir maçının yazar yorumları
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Süper Lig'de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilen sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 30 lig karşılaşmasında 28 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını yorumladı
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UĞUR MELEKE: Başakşehir ligin sıra dışı takımlarından. Genç teknik adam Çağdaş Atan, Süper Lig’in pas yüzdesi en yüksek takımını yarattı. Aynı zamanda da ligin en fazla 10+ pas dizisi yapan takımı Başakşehir. Geriden pasla çıkmaya dayalı bir oyunları var, bunu 3 aydır uyguluyorlar. Son 14 resmi maçta sadece 2 kez, Fenerbahçe ve Galatasaray’a kaybettiler. Ancak Çağdaş Atan’ın talebeleri, F.Bahçe ve G.Saray’a karşı benzer sorunlar yaşadılar: Bu geriden pasla çıkmaya dayalı oyun, iki devin önde presine karşı sıkıntılar çekti. Galatasaray’da son haftalarda hep olduğu gibi baş kahraman yine Barış’tı.
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ERMAN TOROĞLU: Başakşehir kadro olarak G.Saray'a kafa tutabilir, zorlayabilir dedik ama olmadı. Yaşlı bir takım, dinamik değiller. Takım ağır, defansları daha da ağır. G.Saray 2-0 yapınca biraz rahatladı ama 3 olmadığı için de hep huzursuz oynadılar. Kerem yine duygusal gözüktü sahada. Futbol duygusallığı fazla kaldırmaz. Burası anaokulu değil, yetiştirme yurdu da değil. Onun için elinden geleni yapacaksın, seyirciyle muhatap olmayacaksın, işini yapacaksın. Böyle bir maçta ve böyle bir seyircinin önünde hakem rahat görüntü verdi.
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Ufak tefek hatalar yapmadı değil ama bu kadar kusur kadı kızında da olur. Ben razıyım bu kadar papazdan sonra. Yalnız ona bir tavsiyem var, düdüğüne bir ip bağlayıp onu da bileğinde gezdirsin, ağzında değil. Bir gün istemeden cart diye basarsın, bütün yaptıklarını yakarsın.
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AHMET ÇAKAR: Galatasaray engelleri birer birer aşıyor. Başakşehir kaliteli oyunculardan kurulmuş ama bu sezon iyi oynayamayan bir takımdı ve üstelik haftalar önce F.Bahçe'ye kök söktürmüşlerdi. Fakat Galatasaray takımı çok tuhaf oyunculardan kurulu.
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Tuhaf derken, pozitif anlamda söylüyorum. Mertens, fare gibi bir oyuncu. Ne zaman nereye kaçacağını, ne zaman araya oynayacağını, ne zaman şut çekeceğini kestiremiyorsunuz. Sarı-kırmızılı ekibin perşembe günü Avrupa maçı sonrasında da şampiyonluk yolunda ciddi rakipleri var.
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ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray, zor geçmesi beklenen maçı Çağdaş Atan'ın yanlış takım tertibi ve taktik anlayışı sayesinde kolay kazandı. Galatasaray'ın kendi sahasında, seyircisinin de büyük desteğiyle bilhassa ilk yarılarda etkili ön alan presi yaptığı bilinen bir gerçek. Bu yarı karşılıklı kopuk kopuk sahneler oldu ve sarı-kırmızılılar istediğini aldı.
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Torreira yine takımın dinamosuydu. Diğer futbolcular da İcardi hariç vasatı aşamasalar da görevlerini yaptılar. Bir futbolcunun bu kadar fizik açıdan düşük olması Avrupa kulvarında problem yaratabilir. Bana göre bu sezonun bugüne kadarki en iyi hakemi Cihan Aydın. En büyük artısı da cesur düdükler çalması.
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OSMAN ŞENHER: Galatasaray, kendi sahasında taraftarı ile bütünleştiği zaman zor maç kaybeder. Başakşehir karşısında 60 dakika öyle bir baskı yaptılarki rakibin Muslera ile buluşan bir topu olmadı. Okan hocanın futbol felsefesindeki birinci öncelik hücum... Galatasaray gol atar veya atmaz onu bilemiyorum ama bütün futbolcular maçı biran önce koparmak için orta sahada rakibe baskı yapıyorlar.
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Orta sahada Kerem Demirbay, defansta Sanchez, Kaan Ayhan ve Galatasaray’ın parlayan yıldızı, sahada basmadık yer bırakmayan Barış Alper dün gecenin starlarıydı. Kerem Demirbay’a ayrı bir parentez açmak istiyorum. Gerçekten çok iyi bir futbolcu, hele ilk yarıdaki performansı nefisti. Rakip atakları kesti, arkadaşlarına çok isabetli paslar verdi ve gol atmak için büyük çaba sarfetti.
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RIDVAN DİLMEN: Galatasaray skor üzerinden gidiyor ve 90 dakikayı ona göre yayıyor. Başakşehir'in Çağdaş Atan ile Avrupa hedefi falan var. Okan Buruk için rakip hiç fark etmiyor. Bayern Münih'e de Bandırmaspor'a da aynı formatla oynuyor. Antalyaspor dışında herkes transfer yaptı. Ekonomik kriz var diyorlardı ama hep yalan dolan.
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Birçok kulüp kadrosunu çok iyi güçlendirdi. Berkan Kutlu, Galatasaray ilk 11 oyuncusu değil ama yerli oyuncu olarak önemli bir alternatif. Galatasaray'da yönetime asla bir eleştiri olamaz. Bu oyunu oynamak bütün sene kolay değil. 25 lig maçı, kupa, Şampiyonlar Ligi maçlarına bakınca gerçekten başarı.
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İBRAHİM YILDIZ: Rakip ceza sahasında 30’un üzerinde topla buluşan Sarı-Kırmızılı ekipten daha fazla gol beklendi. Kalabalık savunma ve kaleci Volkan farkın artmasını önledi. Galatasaray’ın iki beki Kaan ve Berkan ataklarda hiç yoktular. Bekler kenarlardan gelmeyince iş yükü tamamen forvet oyuncularına kaldı.
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Ligde iyi bir çıkış yakalayan Başakşehir’in kötü oyunu şaşırttı. Sahasından çıkmakta zorlandılar. Oyun kuramadılar. Pas yaparken hata sayısı çok fazlaydı. Acemice hareketleri Süper Lig takımına hiç yakışmadı. 2-0 dan sonra bizde bu oyunu oynamalıyız diye düşünmüş olacaklar ki, atak yapmayı denediler. Cılız da olsa bir iki pozisyon buldular. Vasat bir yana kötü bir oyun oynadılar.
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MEHMET AYAN: Yakin döneme kadar bir G.Saray olumlamasının içinden Kerem Aktürkoğlu lafını geçirmesek olmazdı. Son 5-6 maçtır bu isim değişti. BARIŞ ALPER YILMAZ’sız maç kritiği artık sözkonusu değil. 23 Mayıs 2000 doğumlu… 23.yaşını bitireli 9 ay olmuş. Ve artık B.A.Ymıyor… Kendinde eksik gördüğü birçok özelliğini onarmış. Kararsızlık konusundaki handikapı artık yoka yakın. Oyunu, kararları, aklı, bitiriciliği KEMALE yakın…
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Umarim kıymetli babası bu yazdığıma kızmaz… Hiç tanışmam kendisiyle… Bir gün maç çıkışı kulüp çalışanı bir arkadaşım tanıştırdı ayak üstü… Tek soru sordum… “Oğlunuzun futbol hayatına müdahale ettiniz mi, ediyor musunuz, eder misiniz?” Verdiği yanıt bir futbolcunun kendini niye geliştirdiğinin kanıtlarındandı… “O İSTEMEDİĞİ SÜRECE BİZİM EVDE FUTBOL KONUŞULMAZ!”
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