Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürülüp ormanlık alana gömüldü!
Hatay'da tüyler ürperten bir katliam meydana geldi. Kentte 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları 2 yaşındaki Kerim ve 1 yaşındaki Azat'ın cansız bedeni bulundu. Genç kadın ve çocuklarının tüfekle öldürüldükten sonra ormanlık alana gömüldüğü belirlendi. Vahşetle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 5 gün önce kaybolan hamile kadın ile 2 çocuğu silahla vurulup öldürülerek toprağa gömülmüş olarak bulundu.
AA'da yer alan habere göre 6 Şubat'ta 7 aylık hamile Selma Abacı (33) ve çocukları Sait Kerim Abacı (2) ile Hamza Azat Abacı'dan (1) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri kayıp anne ve çocuklarını bulmak için çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtları ve teknik inceleme sonucu anne ve 2 çocuğunun cesedi, Bitişik Mahallesi Demen Yaylası su deposu mevkiindeki ormanlık alanda silahla öldürülerek toprağa gömülmüş olarak buldu. Jandarma olaya ilişkin T.K'yi gözaltına aldı.
ESKİ KÖY KORUCUSU GÖZALTINDA
DHA'da yer alan habere göre de olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; eski köy koruyucusu T.K., cinayet şüphelisi olarak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. T.K.'nın 2 yıl önce görevden atıldığı öğrenildi. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.