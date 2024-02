Super Bowl'da çılgın reklam geliri: 30 saniyesi 7 milyon dolar!

REKLAMLARDA MESSI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz senelerde Super Bowl'a reklam veren Türk Hava Yolları bu sene yok. Merakla beklenen Super Bowl reklamları olarak BMW, Doritos, Lionel Messi'nin de yer alacağı Michelob Ultra, Pringles, Dune: Part Tow, Deadpool 3 ve Kingdom of the Planet of the Apes, Kung Fu Panda 4 olarak gösterildi.