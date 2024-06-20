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Ürgüp-Nevşehir kara yolu Üç Güzeller mevkisinde, römorkunda iş makinesi taşıyan M.A.Ö. yönetimindeki traktör ile M.K. idaresindeki minibüs çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile Kapadokya'da ATV'lerle düzenlenen tura katıldıktan sonra otele dönmek üzere minibüsle yola çıktıkları belirlenen bir turist rehberi ve 7 turist yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.