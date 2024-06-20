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        Haberler Gündem Nevşehir'de tur minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Nevşehir'de tur minibüsü ile traktör çarpıştı: 10 yaralı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yerli ve yabancı turistleri taşıyan minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 22:52 Güncelleme: 20.06.2024 - 22:52
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        Tur minibüsü ile traktör çarpıştı: 10 yaralı
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        Ürgüp-Nevşehir kara yolu Üç Güzeller mevkisinde, römorkunda iş makinesi taşıyan M.A.Ö. yönetimindeki traktör ile M.K. idaresindeki minibüs çarpıştı.

        Kazada, her iki aracın sürücüsü ile Kapadokya'da ATV'lerle düzenlenen tura katıldıktan sonra otele dönmek üzere minibüsle yola çıktıkları belirlenen bir turist rehberi ve 7 turist yaralandı.

        Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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