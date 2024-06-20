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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Danimarka: 1 - İngiltere: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Danimarka: 1 - İngiltere: 1 | MAÇ SONUCU

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere 1-1 berabere kaldı. Mücadelede ilk gol İngiltere forması giyen Harry Kane'den gelirken Danimarka'nın eşitliği yakaladığı golü ise M. Hjulmand kaydetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.06.2024 - 18:04 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:30
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

        Mücadelede ilk gol İngiltere forması giyen Harry Kane'den gelirken Danimarka'nın eşitliği yakaladığı golü ise M. Hjulmand kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte EURO 2024 C Grubu'nda İngiltere puanını 4 yaparken Danimarka ise ikinci maçında ikinci beraberliğini alarak puanını 2 yaptı.

        Grupların son maçında Danimarka ile Sırbistan karşılaşacak. İngiltere ise Slovenya ile karşılaşacak.

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        PUAN DURUMU

        (4) İngiltere

        (2) Slovenya

        (2) Danimarka

        (1) Sırbistan

        MAÇTAN DAKİKALAR

        18. dakikada İngiltere öne geçti. Bellingham'ın sağ kanada pasında top Danimarkalı Kristiansen'e geldi. Bu oyuncunun bir anlık dalgınlığından faydalanan Walker, çok geriden gelip rakibinin önünden topu çaldı. Ceza sahasına giren İngiliz futbolcunun yerden ortasında meşin yuvarlak önce Vestergaard, ardından da Christensen'den sekerek altıpas gerisindeki Kane'in önüne düştü. Tecrübeli santrfor, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1

        34. dakikada Danimarka beraberliği yakaladı. Hjulmand'ın yaklaşık 30 metreden şutunda, yerden giden meşin yuvarlak kaleci Pickford'ın sağındaki direğe çarparak filelerle buluştu: 1-1

        Danimarka'nın daha üstün bir oyun ortaya koyduğu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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