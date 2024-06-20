Danimarka: 1 - İngiltere: 1 | MAÇ SONUCU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelede ilk gol İngiltere forması giyen Harry Kane'den gelirken Danimarka'nın eşitliği yakaladığı golü ise M. Hjulmand kaydetti.

Bu sonuçla birlikte EURO 2024 C Grubu'nda İngiltere puanını 4 yaparken Danimarka ise ikinci maçında ikinci beraberliğini alarak puanını 2 yaptı.

Grupların son maçında Danimarka ile Sırbistan karşılaşacak. İngiltere ise Slovenya ile karşılaşacak.

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PUAN DURUMU

(4) İngiltere

(2) Slovenya

(2) Danimarka

(1) Sırbistan

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada İngiltere öne geçti. Bellingham'ın sağ kanada pasında top Danimarkalı Kristiansen'e geldi. Bu oyuncunun bir anlık dalgınlığından faydalanan Walker, çok geriden gelip rakibinin önünden topu çaldı. Ceza sahasına giren İngiliz futbolcunun yerden ortasında meşin yuvarlak önce Vestergaard, ardından da Christensen'den sekerek altıpas gerisindeki Kane'in önüne düştü. Tecrübeli santrfor, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1