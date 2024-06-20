Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
9 günlük bayram tatilinin bitmesine sayılı günler kala, bazı tatilciler dönüş yoluna geçti. Bodrum'dan 12 saatte 20 bin araç çıkış yaparken, Tekirdağ ve İstanbul yolundaki yoğunluk da dikkatleri çekti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 6'ncı gününde tatilciler dönüşe geçti.
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DHA'nın haberine göre son 12 saatte 20 bin araç çıkış yaptı. Kentin çıkışında ve Bodrum-Milas istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında kente yaklaşık 250 bin araç giriş yaptı. Normalde yaklaşık 200 bin olan kentin nüfusu, 1 milyona çıktı.
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Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrederken, plajlar tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatilinin 6'ncı gününde ise tatilcilerin bir kısmı, son günlerde yaşanacak trafik yoğunluğuna takılmamak için kentten ayrılmaya başladı.
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Yola çıkan tatilciler özellikle, Gümbet-Yokuşbaşı istikametine trafikte yoğunluk oluşturdu. Yer yer trafik durma noktasına gelirken, Güvercinlik-Milas istikametinde de araç yoğunluğu yaşandı.
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Öte yandan, son 12 saatte kentten 20 bin aracın ayrıldığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri, trafiği akıcı hale getirmek için kavşaklarda çalışma yürütt
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TEKİRDAĞ-İSTANBUL YOLUNDA DA YOĞUNLUK
Kurban Bayramı tatilini turistik bölgelerde geçiren tatilcilerin bir kısmı, yaşadıkları kentlere dönmeye başladı. Dönüş nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu yaşanıyor.
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Ülke genelinde 9 gün süren Kurban Bayramı tatilinde bayramın bitmesinin ardından bazı tatilciler, yaşadıkları kentlere dönmeye başladı.
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Tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçiren bazı tatilciler, evlerine dönüşe geçti.
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Dönüş nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.
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Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı. Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
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Yetkililer, İstanbul'a dönüş trafiğinin ileriki saatlerde artarak sürmesini beklediklerini kaydetti.
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