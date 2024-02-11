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        Haberler Gündem Güncel AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda yeni görüntü: Sokakta bulunan kadın ağır yaralandı! - Son dakika haberi

        AK Partili Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler

        İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 11:38 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:42
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        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
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        AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi´nde gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında beyaz bir araç içinde sokağa gelen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

        DHA'nın haberine göre saldırı anında sokakta bulunan Ebru Güneş başından vurularak ağır yaralandı.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Ağır yaralanan Güneş'in hayati tehlikesi devam ediyorken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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        Görüntülerde çevrede bulunanların silahlı saldırı sırasında kaçtığı ve bir çocuğun eğilerek arabaların arasında kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.

        AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı
        AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı Haberi Görüntüle
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