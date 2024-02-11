AK Partili Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler
İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi´nde gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında beyaz bir araç içinde sokağa gelen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
DHA'nın haberine göre saldırı anında sokakta bulunan Ebru Güneş başından vurularak ağır yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Ağır yaralanan Güneş'in hayati tehlikesi devam ediyorken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde çevrede bulunanların silahlı saldırı sırasında kaçtığı ve bir çocuğun eğilerek arabaların arasında kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.