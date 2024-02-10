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Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayı Aziz Yeniay'ın programı sırasında iki saldırgan uzun namlulu silah ve tabancayla kalabalığa ateş açtı.

Edinilen bilgilere göre saat 17.45'de düzenlenen saldırıda ağır yaralanan E.G.D. adlı bir kadın vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı.

Saldırganlar araçla olay yerinden uzaklaşırken, çevrede geniş çaplı operasyonlar başladı.

SALDIRIYA TEPKİLER

BAKAN YERLİKAYA'DAN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Küçükçekmece'de seçim çalışmalarına düzenlenen saldırın ardından tepkiler gecikmedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi.

CEVDET YILMAZ: SUÇLULARIN EN KISA ZAMANDA BULUNACAĞINA İNANIYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay’a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun" değerlendirmesinde bulundu

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya ilişkin olarak, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır" ifadelerine yer verdi...

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