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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beykoz'da kaçmaya başladı Şişli'de yakalandı! Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı? - Son dakika haberleri

        Beykoz'da kaçmaya başladı Şişli'de yakalandı! Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?

        Son dakika haberleri... Polisin dur ihtarına uymayarak Beykoz'dan Şişli'ye kadar otomobiliyle kaçan sürücü Cebrail Karşıyaka, başka bir araca çarptıktan sonra durduruldu. Gözaltına alınmamak için direnen ve polise saldıran Cebrail Karşıyaka, polisin havaya ateş açmasına rağmen saldırgan davranışlara devam etti. Gözaltına alınan Cebrail Karşıyaka, 1.57 promil alkollü çıktı. Ayrıca Cebrail Karşıyaka'nın 3 adet insan kaçakçılığı, 1 adet de ruhsatsız silah bulundurmaktan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 13:42 Güncelleme: 11.02.2024 - 13:42
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        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
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        Beykoz'da, 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, trafik polisi tarafından takibe alındı. Şişli'ye kadar kaçan Cebrail Karşıyaka'nın kullandığı otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra durduruldu. Gözaltına alınmamak için direnen sürücüyü, polis havaya ateş açarak etkisiz hale getirdi. Polisin havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        BEYKOZ'DA BAŞLADI, ŞİŞLİ'DE BİTTİ

        Beykoz, TEM Otoyolu Kavacık girişinde görev yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekibi, dün saat 13.30 sıralarında tehlikeli araç kullandığı ihbar edilen Cebrail Karşıyaka'nın kullandığı 34 BGA 395 plakalı araca 'Dur' ihtarında bulundu.

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        Uyarılara yanıt vermeyen Cebrail Karşıyaka kullandığı aracı polisin üzerine sürerek kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri, aracın peşine düştü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen Karşıyaka'nın kullandığı araç, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bir başka araca çarptıktan sonra kendisini takip eden polis ekipleri tarafından durduruldu.

        DİRENDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

        Aracı alındıktan sonra polise direnen Cebrail Karşıyaka, ekiplere saldırı girişiminde bulundu.

        Trafik polisi, Karşıyaka'yı gözaltına almak için havaya 3 el ateş açtı.

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        Polisin üzerine yürüyen sürücü Karşıyaka, kelepçelenerek gözaltına alındı. Polisin havaya ateş açtığı anlarda, Karşıyaka'nın aracında bulunan 2 kadının yaya olarak kaçtığı belirlendi.

        İNSAN KAÇAKÇILIĞI'NDAN POLİSTE 3 ADET KAYDI ÇIKTI

        Gözaltına alınan Cebrail Karşıyaka, 1.57 promil alkollü çıktı. Ayrıca Cebrail Karşıyaka'nın 3 adet insan kaçakçılığı, 1 adet de ruhsatsız silah bulundurmaktan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

        Sürücüye çok sayıda trafik kuralına uymamaktan ceza uygulanırken, otomobil Yediemin Otoparkı'na çekildi. Cebrail Karşıyaka gerekli adli işlemler için Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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