Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Tekirdağlılara selamlarımı gönderiyorum. Coşkunuz heyecanınız ve sevginiz için her birinize teşekkür ediyorum. Biz Tekirdağ'a hasbi olarak yürekten bağlıyız. Tekirdağ'ın tercihi ne olursa olsun şehrimizi hiçbir zaman ihmal etmedik. Temennimiz 14 Mayıs'ta Tekirdağ'ı Cumhur İttifakı'nın renklerine katmaktı. Maalesef olmadı. Demek ki kendimizi çok iyi anlatamadık. İnsanımıza ulaşma noktasında engeller varsa mutlaka aşacağız. Çok daha fazla sayıda Tekirdağlı kardeşlerimin gönlüne girmek için çabalayacağız.

Biz ayıran ve ayrıştıran değil birleştiren bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Bize oy versin veya vermedin sandığa giden her bir vatandaşımızın başımızın üzerinde yeri vardır. Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen veli nimetimizdir. Bizi rakiplerimizden ayıran temel vasfımız budur. CHP'nin yaptığı gibi sandığa tıpış tıpış gideceksiniz şeklinde kibirli bir dil olmaz. Mesele CHP zihniyetinin sadece oy verenlere değil kendilerine oy verenlere dahi hizmet vermemesi. Vatandaşımız klasik belediyecilik hizmetlerini almakta bile zorlanıyor. "